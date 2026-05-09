La niebla no llega: se insinúa.



Apenas un suspiro primero, una caricia tenue sobre el perfil de las cosas. Después, sin violencia, va ocupando el aire, como si el mundo respirara más despacio para dejarle sitio. No irrumpe, no conquista. Seduce. Y cuando uno quiere darse cuenta, ya no queda paisaje, ni distancia, ni horizonte. Solo ese blanco espeso, íntimo, casi táctil, que lo envuelve todo.



Hay en la niebla una forma delicada de borrar sin destruir. No arranca las cosas de su sitio, no las rompe: las vuelve inciertas. Las disuelve en una especie de penumbra lechosa donde cada objeto parece recordar lo que fue, pero ya no termina de serlo. Una casa deja de ser refugio para convertirse en silueta; un árbol pierde su firmeza y se vuelve apenas un gesto suspendido; el camino se adivina más que se pisa.



Y entonces ocurre algo extraño.



El mundo exterior, desdibujado, deja de imponerse. Y en ese espacio que queda libre, surge otro territorio más sutil, más hondo. No es ruido, no es pensamiento claro: es una corriente suave que se desliza por dentro, como un agua que encuentra grietas antiguas y decide habitarlas.



La niebla no empuja. Sugiere.



No obliga a detenerse, pero invita a hacerlo. A caminar con un cuidado distinto, con una atención casi reverencial. Como si cada paso pudiera alterar un equilibrio invisible. Como si el aire mismo tuviera conciencia.



Hay días en que uno vive rodeado de formas nítidas, de perfiles definidos, de certezas que parecen sólidas. Todo encaja, todo se reconoce, todo responde a una lógica que tranquiliza. Pero en cuanto la niebla desciende, esa seguridad se vuelve frágil. No desaparece: se vuelve dudosa. Y en esa duda hay una belleza serena, casi secreta.



Porque lo que no se ve del todo se siente más.



Quizá por eso la niebla tiene algo de confidencia. Como esas palabras que no se dicen en voz alta, pero que encuentran la forma de quedarse flotando entre dos personas. Como esas presencias que no se explican, pero que acompañan.



No es oscuridad. Tampoco es luz. Es un estado intermedio, una pausa en la claridad, un velo que no oculta del todo ni revela completamente. Y en ese equilibrio, el alma parece encontrar un ritmo más lento, más acorde con su propia naturaleza.



Quien atraviesa la niebla no busca llegar antes. Ni siquiera busca llegar. Se limita a avanzar, como quien acepta que el camino no siempre necesita ser comprendido para ser recorrido.



Y hay, en esa aceptación, una forma de belleza que no se puede nombrar sin empobrecerla.



La niebla no enseña. Insinúa.



No transforma con estrépito. Apenas roza.



Pero deja un poso leve, como el perfume que permanece cuando ya no está quien lo llevaba. Algo que no se ve, pero que acompaña después, cuando el aire vuelve a despejarse y las cosas recuperan su contorno.



Entonces uno descubre que ya no mira igual.



Que entre lo visible y lo invisible se ha abierto un espacio nuevo.



Y que, desde ese lugar silencioso, todo adquiere una profundidad distinta, como si el mundo, por un instante, hubiera decidido hablar en voz baja.