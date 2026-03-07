Maletas en lugar de vecinos

Hubo un tiempo en que una casa era exactamente eso: una casa. Un lugar donde alguien vivía, discutía, dormía mal, criaba hijos, pagaba facturas y colgaba cuadros torcidos en la pared. Un lugar donde la vida hacía ruido. Hoy, cada vez más viviendas ya no sirven para vivir. Sirven para alquilarse por noches.



El fenómeno de los pisos turísticos ha convertido algo tan básico como la vivienda en un producto financiero de rotación rápida. Ya no se compra un piso para vivir en él ni siquiera para alquilarlo a largo plazo. Se compra para explotarlo como si fuera una máquina expendedora de dinero: entra turista, sale dinero; entra otro turista, sale más dinero.



El negocio es obscenamente sencillo. Lo que antes generaba un alquiler mensual ahora se multiplica en noches sueltas. Donde antes había estabilidad, ahora hay rotación constante. Y donde antes vivía gente, ahora hay maletas rodando por los pasillos a las tres de la madrugada.



El resultado no tarda en aparecer.



Cuando el mercado descubre que alquilar por días da más dinero que alquilar por meses, el alquiler residencial empieza a desaparecer. No de golpe, sino poco a poco, como una enfermedad que avanza en silencio. Primero se van unos pocos pisos. Después algunos más. Y cuando uno quiere darse cuenta, encontrar una vivienda digna se ha convertido en una carrera de obstáculos.



Los precios suben.

Los contratos desaparecen.

Las viviendas se transforman.



La lógica del mercado es brutal: si un piso puede generar más dinero con turistas que con vecinos, el vecino sobra.



Y entonces ocurre algo que no aparece en las estadísticas económicas pero sí en la vida cotidiana: las ciudades empiezan a vaciarse de vida real.



Los portales dejan de tener comunidad.

Los ascensores se llenan de desconocidos que cambian cada dos días.

Las escaleras se convierten en pasillos de hotel.



La vida cotidiana —esa que da forma a un barrio— empieza a evaporarse.



No hay niños bajando al portal.

No hay vecinos que se saluden.

No hay rutinas.



Hay códigos de entrada.

Check-in automático.

Reseñas de cinco estrellas.



La vivienda deja de ser un derecho para convertirse en un activo turístico.



Y lo más perverso es que el problema no se percibe de inmediato. Durante un tiempo parece incluso positivo: más turistas, más actividad, más dinero circulando. Pero debajo de esa superficie se está produciendo una mutación profunda del espacio urbano.



Porque una vivienda turística no funciona como una vivienda normal. No construye comunidad, no crea barrio, no genera arraigo. Es un espacio de tránsito. Un lugar donde nadie pertenece realmente.



El visitante llega, duerme, se hace una foto, se va.



El problema no es el turista. El problema es el modelo.



Cuando miles de viviendas pasan a formar parte de esta lógica, el equilibrio se rompe. El mercado inmobiliario deja de responder a quienes necesitan vivir en una ciudad y empieza a responder a quienes pueden pagar una experiencia de fin de semana.



El resultado es conocido en muchas partes del mundo: los centros urbanos se llenan de visitantes mientras los residentes se ven obligados a marcharse cada vez más lejos. La ciudad se convierte en un escaparate.



Un lugar bonito para mirar.

Pero cada vez más difícil para vivir.



El fenómeno tiene además un efecto perverso que pocas veces se menciona: convierte la vivienda en un territorio especulativo aún más agresivo. Fondos de inversión, empresas y propietarios oportunistas descubren que comprar viviendas para destinarlas al alquiler turístico es una operación rápida y rentable.



Y entonces empieza la colonización.



Edificios enteros dejan de ser residenciales.

Barrios completos cambian de piel.

El mercado inmobiliario se recalibra alrededor del visitante temporal.



El vecino permanente pierde la partida.



Porque el vecino vive allí.

El turista paga más.



Así funciona.



Defender los pisos turísticos como simple libertad económica es ignorar una realidad evidente: la vivienda no es un producto cualquiera. No es una camiseta ni un billete de avión. Es la base material de la vida cotidiana.



Cuando esa base se convierte en mercancía turística, el impacto no se limita a un portal o a un edificio. Afecta a la estructura entera del mercado de la vivienda.



Menos oferta para vivir.

Más presión en los precios.

Más inestabilidad para quienes necesitan un hogar.



Mientras tanto, el discurso del progreso sigue repitiendo que todo esto forma parte de la modernidad del turismo global.



Pero la pregunta incómoda sigue flotando en el aire.



¿Qué ocurre cuando una ciudad empieza a tener más camas para turistas que hogares para vecinos?



O dicho de otra manera:



¿Qué ocurre cuando las casas dejan de ser casas?



Lo que ocurre es sencillo.



La vida cotidiana retrocede.



Y en su lugar aparecen puertas que se abren con un código digital, apartamentos perfectamente limpios y silenciosos, listos para el siguiente huésped.



Espacios impecables.



Sin vecinos.



Sin historia.



Sin vida.



Porque cuando una vivienda se alquila por noches, lo que desaparece no es solo el contrato de alquiler.



Desaparece algo más profundo.



Desaparece la idea misma de hogar.