¿Qué son los medicamentos no demorables?

Las farmacias de Galicia renovarán desde el lunes las recetas de la medicación no demorable, tras el acuerdo sellado esta misma semana entre Sanidade y los Colegios oficiales de Farmacéuticos de Galicia

El 10 de Febrero fue aprobado un programa entre la Consellería de Sanidad de la Xunta y los Colegios oficiales de Farmacéuticos de Galicia, para que en aquellos casos excepcionales en que los pacientes necesiten una medicación y no la tengan activa, la puedan retirar de la farmacia, siempre que se cumplan unos requisitos establecidos. La puesta en marcha de este programa será el próximo lunes 24 de Febrero

El supuesto caso, sería un paciente que necesita su medicación crónica, y no está disponible en su tarjeta sanitaria. La medicación que necesita forma parte del listado de medicamentos no demorables y no dispone de ella en las próximas 72 horas. Es un caso de urgencia.

¿Cuáles son los Medicamentos no demorables?

Se incluyen los medicamentos para:

Terapia antidiabética (Insulinas)

Terapia antiepiléptica y anticonvulsivantes solo para tratamiento de la epilepsia (la supresión de forma brusca de esta medicación puede producir la aparición de crisis epilépticas)

Terapia antipsicótica en la enfermedad psiquiátrica y demencia (la supresión de forma brusca de esta medicación puede producir agitación de rebote y movimientos involuntarios)

Terapias inmunosupresoras del paciente trasplantado

Terapias cardiovasculares (la supresión de forma brusca puede producir un incremento en la frecuencia y severidad de las anginas, eventos trombóticos o hipertensión de rebote peligrosa)

Si el medicamento solicitado no forma parte de este listado o el paciente dispone de medicación para las siguientes 72 horas (será comprobado por el farmacéutico previa visualización de las últimas dispensaciones), el paciente deberá solicitar cita con su médico de familia para la renovación de sus recetas.

Para la selección de estos grupos de medicamentos, se tuvieron en cuenta diferentes criterios técnicos tales como la semivida plasmática (tiempo que tarda un medicamento en reducir a la mitad su concentración desde que se administra), presencia de síndrome de retirada o ser medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos.

Estos grupos forman parte de un primer listado de medicamentos no demorables, que podrán ser ampliados según avance el programa

¿Es un proceso rápido?

Si todos los factores se cumplen, el farmacéutico realizará un procedimiento por el cual los pacientes recibirán una asignación de una cita, que apareceré reflejada en la app de SERGAS móvil. Si es posible, se realizará en el mismo acto o bien contactando con el paciente a la mayor brevedad posible. En dicha cita telefónica, el personal médico técnico de salud, realizará la renovación de las recetas para cubrir esta urgencia (habitualmente 1 envase) y desde ese momento el paciente podrá retirar la medicación en su oficina de farmacia.

Este servicio de urgencia estará disponible en las farmacias de lunes a viernes de 9 as 21 horas.