Rey Varela destaca que Ferrolterra recibirá 161,7 millones de la Xunta en 2027, un 18% más

El alcalde de Ferrol y presidente local del PP, José Manuel Rey Varela, considera que los presupuestos de la Xunta para 2027 refuerzan la apuesta del Gobierno gallego por Ferrolterra, tal y como recoge Europa Press.

El dirigente popular ha destacado que la comarca recibirá 161,7 millones de euros, un 18% más que en las cuentas de 2026, con inversiones centradas en vivienda, transformación urbana, suelo industrial y mejora de los servicios públicos.

Rey Varela ha defendido que las cifras reflejan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo autonómico que preside Alfonso Rueda. Entre las partidas que ha puesto en valor figura la destinada a vivienda pública, uno de los principales ámbitos de actuación previstos para el próximo ejercicio.

En concreto, la Xunta reserva 37,7 millones de euros para las promociones residenciales de O Bertón, en Ferrol, donde se están construyendo 172 viviendas y otras 181 se encuentran en fase de licitación. A esta actuación se añaden los 7,7 millones previstos para levantar 105 pisos en la avenida 3 de Abril de Narón. Para el alcalde ferrolano, estas inversiones representan uno de los ejes destacados de las cuentas autonómicas en la comarca.

El regidor también ha resaltado los 10,5 millones de euros destinados a la regeneración urbana y al saneamiento del rural, así como los 3,5 millones reservados para el proyecto ‘Abrir Ferrol al mar’. Rey Varela ha situado estas actuaciones entre las iniciativas que contribuirán a transformar distintos espacios del municipio y mejorar sus infraestructuras.

En el apartado industrial, el presidente del PP ferrolano ha llamado la atención sobre el futuro parque empresarial de Mandiá, que contará con una superficie de 1,6 millones de metros cuadrados. Asimismo, ha señalado la partida de 100.000 euros para avanzar en la integración de la estación de autobuses en la futura intermodal de Ferrol, una actuación que permanece pendiente de la firma del convenio por parte de ADIF.

La sanidad ocupa igualmente un lugar destacado en la valoración del alcalde. Los presupuestos incluyen más de 17 millones de euros para finalizar la primera fase del Plan Director del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), además de otros 4,4 millones para dotar de equipamiento las instalaciones. Rey Varela ha incluido estas cantidades entre las inversiones relevantes para reforzar los servicios sanitarios de Ferrolterra.

En educación, el dirigente popular ha destacado las actuaciones previstas en los institutos Carvalho Calero y Concepción Arenal, además del CIFP Leixa. A estas intervenciones se suma una partida de 1,28 millones de euros para construir el nuevo edificio de Investigación e Innovación de la Industria Intelixente (EI3) en el Campus Industrial de Ferrol, una infraestructura cuyo coste global ascenderá a 13 millones hasta 2029.