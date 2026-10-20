Aparece en buen estado la mujer de 71 años desaparecida en Ferrol desde el pasado miércoles

La mujer de 71 años a la que se buscaba en Ferrol desde el pasado miércoles ha aparecido finalmente en buen estado. La familia había alertado de su desaparición después de que abandonase el domicilio en el que vivía con su hija y no llegase al lugar en el que había dicho que se alojaría.

La desaparición se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando la mujer salió de casa con una maleta y explicó que tenía intención de pasar unos días en un hotel próximo. Sin embargo, nunca llegó al establecimiento, lo que despertó la preocupación de sus familiares al perder el contacto con ella.

La mujer residía en Ferrol junto a su hija, su yerno y un nieto. Ante la falta de noticias sobre su paradero, fue su hija quien presentó una denuncia ante la Policía Nacional y dio aviso a SOS Desaparecidos para tratar de localizarla.

La familia supo finalmente que la mujer se encontraba bien durante la noche del lunes, después de recibir una llamada de otro de sus hijos, que vive en el extranjero. De esta forma, se confirmó que la mujer había sido localizada en buen estado.