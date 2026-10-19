Ferrol licita por casi 200.000 euros la organización de las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos

Las calles de Ferrol volverán a llenarse estas Navidades de magia e ilusión con las cabalgatas de Papá Noel y de los Reyes Magos 2027. La Xunta de Gobierno local acaba de aprobar el expediente de contratación del servicio de producción y ejecución de las cabalgatas en la zona urbana y rural, por un importe de 197.318,70 euros.

El Concello avanza así en la organización de una de las citas más destacadas del calendario navideño, especialmente para los más pequeños, que volverán a tener la oportunidad de disfrutar de la presencia de Papá Noel y de los Reyes Magos en la ciudad.

La primera cita será el 24 de diciembre de 2026 con la Cabalgata de Papá Noel, que incluirá actividades por la mañana en la zona de Caranza y por la tarde. Ya en enero de 2027, los Reyes Magos recorrerán diferentes puntos de la zona rural los días 3 y 4 de enero, antes de protagonizar la tradicional cabalgata por las calles de la ciudad el 5 de enero.

El contrato se divide en tres lotes, atendiendo a las características y necesidades organizativas de cada una de las celebraciones. El lote 1. Cabalgata de Reyes de la zona urbana, que comprende la organización y el desarrollo del desfile del 5 de enero de 2027.

El lote 2. Cabalgatas de Reyes Magos de la zona rural, que incluye los actos previstos para los días 3 y 4 de enero de 2027. Y el lote 3. Cabalgata de Navidad, que abarca los actos del 24 de diciembre de 2026, tanto por la mañana en Caranza como por la tarde.

La contratación permitirá disponer de los medios humanos, técnicos, materiales y artísticos necesarios para el correcto desarrollo de todas las actividades.