Ofrecido por:
Cortes de tráfico en Ferrol (A Coruña) por las obras de rehabilitación del puente de As Pías
Transportes reparará elementos metálicos oxidados por la exposición al ambiente marino
Te puede interesar: Xabier, el gallego de 28 años que triunfa como compositor en un festival de cine: "Me nominaron entre 123 personas"
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará este martes, 20 de octubre, las obras de mejora y rehabilitación del puente de As Pías, en Ferrol, en la provincia de A Coruña. Las actuaciones se centrarán en la reparación de varios elementos metálicos que presentan signos de oxidación debido a la exposición al ambiente marino.
Con motivo de las obras y para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, se cortarán los carriles exteriores de circulación en el tramo comprendido entre los kilómetros 2,740 y 3,060 de la carretera FE-14, a partir de las 13:00 horas del martes.
Durante el periodo de las obras, la circulación de vehículos quedará limitada a un carril por sentido y la velocidad máxima se reducirá a 40 km/h. El tránsito peatonal no se verá afectado.
Asimismo, la zona de obras contará con la correspondiente señalización y el balizamiento, de acuerdo con la normativa técnica vigente en materia de carreteras.
La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, el cual genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.