Cortes de tráfico en Ferrol (A Coruña) por las obras de rehabilitación del puente de As Pías

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible iniciará este martes, 20 de octubre, las obras de mejora y rehabilitación del puente de As Pías, en Ferrol, en la provincia de A Coruña. Las actuaciones se centrarán en la reparación de varios elementos metálicos que presentan signos de oxidación debido a la exposición al ambiente marino.

Con motivo de las obras y para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de la vía, se cortarán los carriles exteriores de circulación en el tramo comprendido entre los kilómetros 2,740 y 3,060 de la carretera FE-14, a partir de las 13:00 horas del martes.

Durante el periodo de las obras, la circulación de vehículos quedará limitada a un carril por sentido y la velocidad máxima se reducirá a 40 km/h. El tránsito peatonal no se verá afectado.

Asimismo, la zona de obras contará con la correspondiente señalización y el balizamiento, de acuerdo con la normativa técnica vigente en materia de carreteras.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, el cual genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.