Buscan en Ferrol a una mujer de 71 años desaparecida desde el pasado miércoles

La desaparición de María Trinidad Orrego, de 71 años, mantiene en alerta a su entorno en Ferrol. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una petición de ayuda para tratar de localizarla después de que se perdiese su rastro el pasado miércoles 14 de octubre.

Según la información facilitada, la mujer salió de su vivienda con una maleta porque tenía previsto alojarse en un hotel de la ciudad. Sin embargo, nunca llegó al establecimiento en el que esperaba pasar la noche, por lo que sus familiares no han podido volver a contactar con ella desde entonces.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, SOS Desaparecidos solicita la colaboración de la ciudadanía para reunir cualquier información que pueda contribuir a encontrarla. La asociación ha hecho pública la desaparición con el objetivo de ampliar la búsqueda y facilitar que posibles testigos puedan aportar datos relevantes.

Cualquier persona que disponga de información sobre María Trinidad Orrego puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través de sus canales oficiales.