Los bomberos de Narón (A Coruña) logran 13 medallas en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos

La Asociación Deportiva y Cultural Bomberos Narón, en colaboración con el Concello de Narón y con los integrantes del cuerpo de Bomberos de Narón pertenecientes al SPEIS, cerró su participación en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos, celebrados en Vigo del 2 al 11 de octubre, con un balance muy positivo en distintas disciplinas deportivas.

La cita, que se organiza cada dos años, reunió en la ciudad olívica a cerca de 3.000 profesionales de las fuerzas del orden y de los servicios de emergencia procedentes de 40 países. Los representantes de Narón compitieron en carrera vertical, natación, remo indoor, orientación, pentatlón, carrera nocturna, atletismo y bolos, y subieron al podio tanto en pruebas individuales como por equipos.

La carrera vertical fue la disciplina que más medallas proporcionó a los representantes de Narón. Alexandre Blanco logró el bronce por equipos en la modalidad sin traje, mientras que Iago López y Luís García sumaron dos bronces cada uno, por equipos y en su categoría de edad, ambos sin traje. Por su parte, Iván Pérez consiguió un bronce por equipos sin traje, una plata en la categoría de edad con traje y otro bronce en la categoría de edad sin traje.

También hubo medallas en el agua. Xavier Piñeiro ganó el oro en los 1.500 metros libres de natación, e Iván Pérez añadió dos platas en remo indoor, en la prueba individual y en la de relevos de 500 metros. Luís García, además de los bronces en carrera vertical, consiguió el oro en orientación de media distancia y la plata en pentatlón.

Según señalan desde la ADC Bomberos Narón, estos resultados son fruto del esfuerzo, la preparación y la constancia de unos profesionales que compaginan su actividad laboral con la práctica deportiva.