Detenido por robar 7.000 euros en material de hostelería de un restaurante de Fene (A Coruña)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en un restaurante de Fene, del que se llevaron numerosos objetos de uso profesional y productos por un valor estimado inicialmente en unos 7.000 euros.

Los hechos se conocieron después de que la responsable del establecimiento denunciase el robo. Para acceder al local, el autor habría fracturado un cristal y, una vez dentro, sustrajo diversos aparatos de cocina, menaje, cubertería, vajilla, bebidas alcohólicas y productos alimenticios.

Entre los objetos robados figuraban dos robots de cocina, una cortadora de fiambre, una batidora industrial y alrededor de 200 piezas de cubertería, además de numerosas botellas de vino.

La investigación, llevada a cabo por agentes del Puesto de Fene, incluyó una inspección ocular y la toma de declaración a varios testigos. Estas actuaciones permitieron obtener indicios que situaban al sospechoso transportando varias cajas en las inmediaciones del restaurante. Las pesquisas llevaron finalmente a centrar las sospechas en un vecino de la localidad, que fue detenido el pasado 28 de septiembre.

Recuperan material de hostelería y botellas de vino

Durante las primeras actuaciones, los agentes recuperaron un robot de cocina, una cortadora de fiambre, diverso menaje profesional y una bolsa con aproximadamente 200 piezas de cubertería.

La investigación continuó para localizar el resto de los efectos sustraídos. En el transcurso de las pesquisas, un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio en Ferrol obtuvo información sobre la oferta para la venta de diversos artículos de hostelería y botellas de vino.

Botellas de vino incautadas Guardia Civil

Los datos permitieron a los investigadores intervenir y recuperar numerosas botellas de vino de diferentes marcas y denominaciones, así como un pelapatatas profesional de acero inoxidable.

Todos los objetos recuperados fueron reconocidos por la responsable del restaurante y restituidos a su legítima propietaria. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.