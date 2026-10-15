Condenado a casi cuatro años un militar por vender miles de pastillas abortivas desde Narón (A Coruña)

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha condenado a tres años y nueve meses de prisión a un militar por vender más de 5.000 pastillas abortivas que obtenía de forma fraudulenta mediante recetas médicas. La sentencia, dictada tras un acuerdo de conformidad entre las partes, considera probado que el acusado adquirió 5.040 comprimidos del medicamento Cytotec entre enero de 2019 y abril de 2023 para comercializarlos posteriormente, con la ayuda de su pareja y su hermano.

La magistrada de la plaza número 1 de la Sección Penal impone al principal acusado tres años y nueve meses de cárcel por un delito contra la salud pública y otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular, en concurso medial con un delito continuado de estafa. También deberá pagar una multa de 2.400 euros. Según recoge el fallo, los implicados pudieron obtener unos ingresos de entre 50.400 y 100.800 euros, ya que cobraban entre 10 y 20 euros por cada pastilla.

La pareja y el hermano del condenado también han sido sentenciados por su participación en los hechos, aunque con penas menores. La primera deberá cumplir un año y seis meses de prisión y el segundo, dos años, ambos como cómplices del delito contra la salud pública. En los dos casos, la ejecución de las penas ha quedado suspendida durante dos años, condicionada a que no vuelvan a delinquir en ese periodo.

Más de 600 envíos a distintos puntos de España

La resolución judicial señala que la pareja y el hermano del principal acusado colaboraban en la distribución del medicamento, que ofrecían a través de páginas de anuncios de internet y redes sociales. Desde Narón, realizaban envíos a múltiples localidades de España. Durante la investigación se detectaron alrededor de 660 envíos entre febrero de 2019 y junio de 2023.

Para conseguir las pastillas, el militar recurrió a distintas prácticas fraudulentas con las que obtuvo recetas médicas que le permitían adquirir el fármaco. Hasta enero de 2021 consiguió que varios facultativos se lo prescribiesen en unas 70 ocasiones, utilizando recetas facilitadas por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).

En algunos casos, el acusado rellenaba el nombre de Cytotec en recetas que los médicos habían firmado previamente, confiando en que el militar, que se encontraba en activo en la Armada Española, haría un uso legítimo de ellas. A partir de febrero de 2021, pasó a cumplimentar íntegramente otras 56 recetas, para lo que empleó un sello creado de forma fraudulenta e imitó la firma de un médico.

Compraba el medicamento en nueve farmacias

La jueza también recoge que el condenado trató de ocultar sus maniobras mediante la compra de los envases en hasta nueve farmacias de la provincia de A Coruña. Sin embargo, el titular de una farmacia de Ferrol terminó denunciando los hechos en mayo de 2023, lo que permitió destapar la actividad.

El perjuicio económico ocasionado al Instituto Social de las Fuerzas Armadas ascendió a 704,12 euros. La sentencia, fechada el 14 de octubre de 2026, es firme y no cabe recurso contra ella.