Ferrol aprueba sus dos festivos locales para 2027: 7 de enero y 29 de marzo

Ferrol ya tiene definidos sus dos festivos locales para el próximo año. El Pleno del Ayuntamiento aprobó este jueves, 24 de septiembre, las dos jornadas que tendrán carácter festivo en el municipio durante 2027: el 7 de enero, con motivo de San Xiao, y el 29 de marzo, Lunes de Pascua y festividad de Chamorro.

El primero de estos días llegará justo después de las fiestas navideñas. El 7 de enero será festivo local con motivo de San Xiao, patrón de Ferrol, mientras que el segundo festivo se celebrará el 29 de marzo, coincidiendo con el Lunes de Pascua y con la tradicional festividad de Chamorro.

La aprobación de estas dos fechas se produjo durante el Pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Ferrol. El acuerdo permite dejar fijado con antelación el calendario de jornadas no laborables de carácter local para el próximo año.

Además de la aprobación de los festivos, la sesión plenaria abordó otros asuntos relacionados con la situación económica municipal. Entre ellos estuvo la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025, que salió adelante con los votos a favor del Gobierno municipal y los votos en contra de PSOE, BNG y FeC.

Según los datos expuestos durante la sesión, el patrimonio neto del Ayuntamiento de Ferrol se situó en 161,1 millones de euros, lo que supone un incremento aproximado de siete millones respecto al ejercicio anterior. El total del activo y del pasivo alcanzó los 191 millones de euros.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, destacó también la evolución de la contratación pública y señaló que el 92% de los contratos mayores tramitados en 2025 se realizaron mediante procedimiento abierto. Asimismo, indicó que el importe de los reparos pasó de 32 millones de euros en el periodo de referencia del anterior Gobierno municipal a 11 millones en 2025.

Durante el Pleno también se dio cuenta de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2026. En este periodo, el Ayuntamiento ejecutó 39 millones de euros, mientras que la inversión alcanzó los cuatro millones, según los datos facilitados por el Gobierno local.

Por último, la Corporación municipal aprobó una declaración institucional de condena por los actos vandálicos registrados recientemente contra la sede de Cruz Roja en la ciudad. El Ayuntamiento trasladó su solidaridad a la organización, a sus trabajadores y al voluntariado, y puso en valor su labor y compromiso con la sociedad ferrolana.