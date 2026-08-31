Skaters cargan contra la oposición de Ferrol por vetar el skatepark y permitir un festival en Canido

El portavoz del Colectivo de Skateboarding de A Coruña, Gabriel Amado, se ha pronunciado en contra de la oposición ferrolana, integrada por PSOE, BNG y FeC, por permitir la celebración del festival Rock en Canido en el parque Antón Varela, la misma ubicación que rechazaron como posible localización para la construcción de un skatepark.

Tal y como declaraba el pasado 17 de julio Iván Rivas, representante del BNG en Ferrol, "o parque Antón Varela é unha zona verde consolidada no barrio de Canido, amplamente empregada pola veciñanza e cunha forte carga simbólica, tanto porque leva o nome da figura de Antón Varela como por situarse na mesma o monumento as persoas represaliadas polo Franquismo na comarca, polo que a instalación desta instalación vai en detrimento desta zona do barrio como lugar simbólico do mesmo".

De este modo, en el pleno del mismo mes se suspendió la licitación por unanimidad. La polémica se suscitó el pasado jueves, con la celebración del festival Rock en Canido, que tuvo lugar en esta localización al lado del monumento a la memoria histórica; fue entonces cuando llegó la reacción del Colectivo de Skateboarding, que señaló a PSOE, BNG y FeC por una doble vara de medir en lo referido a esta cuestión. "No tiene sentido que no haya protestas por festivales de todo tipo, en los que la gente se emborracha y orina cerca del monumento, pero que sí las haya por un skatepark pequeño y bien planificado", expone el vocero del colectivo.

De acuerdo con Amado, "es una maniobra política, no existen motivos urbanísticos ni técnicos de peso para que no se construya el skatepark". Según explica el portavoz del colectivo, "era un skatepark pensado para no ser disruptivo. Se había estudiado el espacio para dejar sitio suficiente alrededor del monumento para manifestaciones o eventos, y se había contemplado el impacto acústico. Se trataba de una instalación muy pequeña y abierta".

El proyecto ya estaba listo para ejecutar, se había invertido dinero en él y se había aprobado por mayoría en el pleno de 2025 Gabriel Amado, portavoz del Colectivo de Skateboarding de A Coruña.

Así, Amado muestra su indignación con respecto a la paralización del proyecto, al alegar que "es un tema puramente político, y francamente infantil. En esa localización ya hay un parque de calistenia y un colegio, no es una cuestión de memoria histórica".

Además, el vocero insiste en que "el proyecto ya estaba listo para ejecutar, se había invertido dinero en él y se había aprobado por mayoría en el pleno de 2025".

Según cuenta Amado, la construcción de esta instalación supondría para la comunidad skater ferrolana tener por fin "un parque en condiciones en Ferrol, donde solo había existido el de A Malata. Supondría un gran avance, se necesitan sitios para practicar deporte, como hay en todas las ciudades de cierto tamaño. Llevamos más de 10 años pidiendo un sitio decente para patinar, y durante el gobierno anterior solo se dieron largas. Parece que solo hay intención de torpedear todas las ideas".

El futuro del proyecto

En lo referido a la posible reubicación del skatepark, el portavoz del colectivo explica que se encuentran "a la espera de que nos asignen una nueva localización". Sin embargo, esta situación está obstaculizando la realización del proyecto. "No es tan fácil relocalizar el parque en una zona céntrica; por ejemplo, el Cantón es zona protegida. No queremos volver a las afueras, precisamente ese era el propósito de esta nueva instalación, construir un parque medianamente bonito con módulos, bancos y árboles para que los padres no tengan que coger el coche para llevar a los niños y niñas a patinar", reitera Amado.