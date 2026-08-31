Rey Varela defiende la concentración por Ceuta en Ferrol ante las críticas de la oposición

José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, defiende la concentración por Ceuta en la ciudad ante las críticas de la oposición Concello de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha defendido este lunes la concentración por Ceuta convocada para el próximo 2 de septiembre en la plaza de Armas. El regidor ha respondido así a las críticas de los grupos de la oposición, que se han desmarcado de la iniciativa y la califican como una "campaña partidista del PP".

Rey Varela ha explicado que el acto coincide con el día institucional de Ceuta y responde a una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Según ha defendido, su finalidad es trasladar la solidaridad de Ferrol con la población de la ciudad autónoma ante la situación que atraviesa.

"Yo no voy a valorar lo que hagan los partidos políticos que están en la oposición. Yo lo que tengo muy claro es que Ferrol está con Ceuta, Ceuta forma parte de España y es impresentable lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Ceuta", ha afirmado el alcalde.

El regidor ha insistido en que la convocatoria "no es contra nadie ni busca la exclusión" y que su objetivo es transmitir a los ceutíes que "no están solos".

La oposición se desmarca de la convocatoria

Las declaraciones llegan después de que Ferrol en Común, BNG y PSOE se desmarcasen conjuntamente de la concentración. Los tres grupos sostienen que la decisión de participar fue adoptada unilateralmente por el Gobierno municipal del PP, sin consultar previamente a la oposición ni contar con un acuerdo del Pleno o de la Corporación municipal.

Las formaciones consideran además que la convocatoria puede contribuir a trasladar a Ferrol una confrontación política en torno a la situación de Ceuta. A su juicio, el apoyo a la ciudadanía ceutí debería articularse desde la "responsabilidad, respeto y unidad institucional".

Rey Varela ha rechazado esa interpretación y ha diferenciado la concentración de cualquier disputa partidista. Aunque ha señalado que existen partidos que pueden discrepar de la actuación de determinados dirigentes durante el último mes, ha insistido en que ese debate no se traslada a la concentración.

"En la concentración, lo que vamos a demostrar como ferrolanos y como españoles es que nosotros estamos con los ceutíes", ha subrayado, concluyendo que lo acontecido durante las últimas semanas en la ciudad autónoma "no forma parte de la normalidad en ningún caso".