La fábrica china de SAIC en Ferrol activa las alarmas de Defensa y el CNI ante el riesgo de espionaje

El pasado mes de junio, Galicia avanzaba hacia uno de sus proyectos estratégicos más ambiciosos de la mano de la multinacional china SAIC, con la apertura de su primera fábrica de coches eléctricos en Europa en el puerto de Ferrol. Un proyecto que abre una oportunidad muy importante para la ciudad, pero que también ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa.

Tal y como recoge EL ESPAÑOL, a partir de información publicada por El País y El Mundo el CNI y la rama de inteligencia de las Fuerzas Armadas han estudiado y analizado los riesgos de seguridad que supondría tener esta planta en las inmediaciones del Arsenal de Ferrol, uno de los puertos más importantes para la Armada.

Las preocupaciones se basan en que, además de las instalaciones militares de Defensa, también se encuentran muy cerca los astilleros de la empresa Navantia. Precisamente, la empresa pública es la encargada de construir embarcaciones para las Fuerzas Armadas españolas y sus instalaciones son consideradas una infraestructura crítica para la seguridad nacional.

Tal y como publica El Mundo, informes elaborados por personal de Defensa apuntan directamente a "una amenaza" y explican que tanto la Unión Europea como la OTAN pueden dejar de ver al Arsenal de Ferrol como un puerto seguro. Además, la presencia de la empresa china en la ría ferrolana supondría una exposición importante del tráfico de embarcaciones militares y de tecnologías sensibles, pese a ser fácilmente monitorizada por medio de satélites.

En otra línea, uno de los riesgos que reviste mayor gravedad es la guerra electrónica y los ciberataques que podrían aprovechar la proximidad con las instalaciones militares.

Asimismo, según El País, otro de los pilares de la amenaza pasaría por la industria auxiliar. SAIC Motor y Navantia compartirán algunos proveedores con estándares de seguridad menos estrictos que la compañía naval. También se abre la posibilidad de que algunos trabajadores sean captados por los servicios de inteligencia chinos.

Tecnología de combate estadounidense

Con todo, otro de los puntos más delicados pasaría por Estados Unidos en un momento crítico en las relaciones con España. Las fragatas F-110 'Clase Bonifaz' que se encuentran ahora mismo en construcción necesitan de tecnología de defensa fabricada en territorio estadounidense para elementos como el radar, el sistema de combate e incluso los misiles y sus lanzadores.

Otras embarcaciones españolas con puerto base en Ferrol, como las fragatas F-100 clase 'Álvaro de Bazán', también disponen de sistemas estadounidenses similares y, además, Navantia realiza encargos para terceros igualmente en su astillero ferrolano, que pueden ver la fábrica china como un riesgo para la seguridad de sus barcos.

La Armada y Navantia trabajarán próximamente para mejorar la seguridad de sus instalaciones, aunque la cercanía de la fábrica, que tiene previsto abrir sus puertas en 2028, genera dudas sobre el impacto que puede tener en materia de defensa.

El Gobierno defiende la instalación de la planta china en Ferrol

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la instalación de la planta china en Ferrol y se ha mostrado convencido de que se va a llevar a cabo garantizando el respeto a la seguridad nacional.

López ha hecho estas declaraciones, recogidas por Europa Press, ante la existencia de los informes antes mencionados.

El ministro ha negado que pueda llegar a rechazarse esta inversión —que requiere la aprobación del Consejo de Ministros— por motivos de seguridad y dice que se están analizando todas las "implicaciones" que conlleva y tomarán "las decisiones oportunas".

En ese sentido señala que cualquier inversión de calado lleva aparejados este tipo de informes y "se pueden establecer una serie de condiciones para hacerla viable", aunque ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"Estas inversiones son analizadas y puede pasar que haya una serie de recomendaciones, desde el punto de vista económico o de la seguridad, que se atienden y hacen viable la operación", ha indicado en declaraciones a los medios desde la sede del Ministerio.

López considera que es una inversión industrial "importante" para España y por tanto, "con toda normalidad" se analizan y se tienen en cuenta los elementos económicos, industriales, de creación de empleo y también de seguridad nacional.