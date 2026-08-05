Ferrol retira más de 21 toneladas de residuos de varios vertederos ilegales

El Ayuntamiento de Ferrol ha retirado 21,34 toneladas de residuos acumulados en distintos puntos de San Pedro de Leixa tras una intervención desarrollada por el servicio municipal de limpieza entre los días 27 y 29 de julio. La actuación permitió eliminar varios vertederos ilegales en los que se habían depositado muebles, escombros, plásticos, materiales de construcción y otros residuos.

El concejal de Servicios, José Tomé, hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar este tipo de prácticas, especialmente en las zonas rurales. El edil advirtió de que los vertidos incontrolados deterioran el entorno natural y recordó que su realización puede conllevar sanciones económicas.

Desde el gobierno local insisten en que los vecinos disponen de alternativas para deshacerse de este tipo de residuos sin coste. Entre ellas figura el servicio municipal de recogida de enseres a domicilio, que puede solicitarse previamente por teléfono, así como el punto limpio municipal, donde es posible entregar restos de poda, aceites, pinturas, metales, plásticos, escombros, pilas, fluorescentes y otros materiales para su correcta gestión.

Además de estas labores de limpieza, el Ayuntamiento informó de que durante todo el mes de julio también se desarrolló una campaña de desbroce mecánico en diferentes zonas del municipio. Los trabajos se realizaron con tractores equipados con brazo desbrozador y maquinaria específica en parroquias y barrios como Santa Mariña, San Xoán, Doniños, Ensanche, Santa Icía y Serantes.