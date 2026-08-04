Cómo ver el eclipse solar en Ferrol de forma segura: “Es importante no mirar directamente sin la protección adecuada”

No todos los días podemos presenciar un eclipse total, y, en el caso de la pensínsula Ibérica, no todos los siglos: la última ocasión en la que se pudo visualizar este fenómeno fue en abril de 1912, hace ya más de cien años. Así, el próximo 12 de agosto se podrá disfrutar de una experiencia única desde distintos puntos de Ferrolterra habilitados por el Concello; sin embargo, es importante tener en cuenta la seguridad visual a la hora de observar el sol de forma directa.

Es imprenscindible utilizar una protección adecuada para visualizar este eclipse total; en concreto, las recomendadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) son aquellas que cumplen con la normativa ISO 12312-2:2015 para protección ocular y facial. Como explica Verónica Alarcón, óptica y optometrista de la Óptica Novalux (ubicada en la rúa Dolores), estas gafas “tienen una lámina que filtra totalmente la radiación, la cantidad de luz que emite el sol, que es una de las fuentes más caloríficas que existen”. De acuerdo con Alarcón, las gafas homologadas se diferencian de unas lentes convencionales de sol que simplemente llevan un filtro ultravioleta para diario, pero “nunca para mirar directamente al sol”. Sin embargo, aunque las gafas homologadas están específicamente diseñadas para poder observar el eclipse, la óptica recomienda no llevarlas puestas durante todas sus fases e intercalar con intervalos de 30 segundos. Además, se pueden llevar puestas sobre las gafas de graduación que se utilizan habitualmente, al igual que con las lentillas; sobre este tema, Alarcón incide en que se deben colocar bien para una correcta protección, especialmente al llevar gafas de graduación por debajo, ya que “no son unas gafas muy anchas, solamente una estrucutra estrecha de cartón con las láminas que nos protegen”.

Según cuenta Alarcón, estas gafas homologadas han sido todo un éxito de ventas: “Llevamos vendiéndolas desde noviembre del año pasado, cuándo empezó a comprarlas la gente más precavida, y las hemos seguido vendiendo desde entonces. Hubo un pequeño parón en los meses de abril y mayo, pero ahora que se acerca la fecha se están vendiendo bastante bien”. La óptica se muestra conforme con las cantidades vendidas, puesto que “parece que la gente está bastante concienciada, creo que en parte gracias a la divulgación, como la charla que se organizó en el Torrente Ballester”.

Posibles riesgos

Pero, ¿cuáles son las consecuencias que puede acarrear no utilizar la protección adecuada? Tal y como expone Alarcón, “el sol emite mucha energía luminosa y eso nos llega a la retina. En el momento no nos damos cuenta de que nos estamos quemando, no es un daño que podamos sentir mientras lo sufrimos. Se sabe a lo largo de los días con algunos signos como visión borrosa o quemazón. Hay algunos daños en la córnea que se pueden solucionar con el tiempo, pero la retina nunca se recupera completamente, y pueden quedar zonas de no visión para siempre”.

Además, la óptica insiste en que hay que tener mucho cuidado con los más pequeños y pequeñas: “A pesar de que las gafas vienen homologadas para ellos, hay que estar muy pendientes en el momento. Al igual que nosotros estamos maravillándonos con el brillo, los niños pueden sacar las gafas o mirar por encima. Si tenemos dudas, se pueden hacer equipos de observación indirecta, con cajas de cartón, a través de las cuales sí se puede mirar el eclipse sin gafas, ya que lo estás viendo reflejado y no recibes la luz directamente”.

Zonas habilitadas para ver el eclipse

Una vez adquiridas las gafas homologadas, es importante conocer las localizaciones desde las que se podrá observar este fenómeno único que tendrá lugar el próximo miércoles 12 de agosto de las 19:30 a las 21:21 horas, y cuya fase de totalidad se producirá entre las 20:27 y las 20:29 horas. El Concello de Ferrol ha habilitado para la ocasión cuatro arenales como principales espacios de observación: Diños, San Xurxo, Esmelle y Covas. Además, se implementarán medidas especiales de tráfico en estas zonas.