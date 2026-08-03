Ferrol adjudica las obras de mejora de la calle Real, con nueva iluminación y mobiliario urbano

La Junta de Gobierno Local de Ferrol aprobó este lunes la propuesta de adjudicación de las obras comprendidas en el proyecto de actualización de la iluminación y el mobiliario de la calle Real por un importe de 318.695,84 euros y con un plazo de garantía total de seis años, lo que supone un incremento de cinco años respecto al plazo mínimo de garantía de un año establecido en los pliegos.

El proyecto permitirá dotar a este tramo de la calle de una iluminación más eficiente, sostenible y adaptada a la normativa vigente. La intervención contempla la sustitución de las luminarias actuales por equipos de tecnología LED de 57,6 W de potencia unitaria. Se mantendrán los 17 puntos de luz existentes, instalados en soportes de fachada, lo que permitirá conservar la configuración actual de la calle y evitar la colocación de nuevos elementos en las aceras.

Gracias a esta renovación, la potencia instalada se reducirá hasta los 0,97 kW, alcanzando un ahorro energético del 85,73 % respecto a la instalación actual, al tiempo que se mejorará la calidad de la iluminación y se reducirá el impacto ambiental.

El proyecto incluye también el soterramiento de los cruces aéreos de las instalaciones existentes, eliminando el cableado visible para contribuir a la mejora de la estética urbana. Además, se renovará de forma integral el mobiliario urbano. Se instalarán bancos de diseño ergonómico, maceteros, jardineras, carteles de bienvenida al barrio y puntos de recogida de excrementos caninos. Todo el equipamiento será desmontable y se ubicará de forma que no interfiera en el itinerario peatonal, garantizando la plena accesibilidad.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de tres meses.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Concello de Ferrol y la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras para impulsar una de las mayores transformaciones urbanas de los barrios de la ciudad.