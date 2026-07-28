Vanesa Martín, Fangoria, Siloé o Leire Martínez: así serán las Fiestas de Ferrol 2026

Ferrol ya tiene lista la programación de sus Festas de Verán 2026, un calendario que llenará la ciudad de música, deporte y actividades culturales durante todo el mes de agosto. El plato fuerte llegará entre los días 21 y 31, cuando la Praza de Armas volverá a convertirse en el escenario principal de una decena de conciertos gratuitos con algunos de los nombres más destacados del panorama musical nacional.

El programa fue presentado este martes por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Durante el acto, Merelles destacó el compromiso del Gobierno gallego con una de las principales citas festivas del verano y aseguró que este tipo de eventos contribuyen a dinamizar la economía local y a consolidar Galicia como destino cultural y turístico.

La programación musical arrancará el 21 de agosto con el pregón y el espectáculo La Noche de Cadena 100, protagonizado por Fangoria, Bombai y la artista gallega Yoly Saa.

Un día después será el turno de Vanesa Martín, mientras que el 23 de agosto actuará Siloé y Aba Taano. El 24 subirán al escenario Budiño, The Ninghures, el 25 lo harán Paula Koops y Leire Martínez, el 26 será el turno de Celtas Cortos y el 27 actuarán Rondallas y Rock Canido, con Niño Asqueroso, Los Deltonos, Shug Rr Band y Alfredo Piedrafita.

El 28 de agosto la música continuará con Danny Romero, José de Rico y Henry Méndez, mientras que el 29 será el turno de Brunokavi Dj, Unaiii, Skinyz, X. Maseda e LG1DO. El cierre de los conciertos en la Praza de Armas llegará el 30 de agosto con Enol y Marlena.

Un mes de actividades

Más allá de los conciertos, el programa incluye numerosas actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad. Las fiestas comenzarán el 1 de agosto con la Feira Medieval, la Regata de traiñeiras y un autocine.

También habrá espacio para citas ya consolidadas como la Festa da Cervexa, Equiocio, la Feira do Gourmet, el Campus Chiqui Basket, el Nachiños Fest, el Rally de Ferrol, el Pantin Classic, la Batalla de Brión, las Festas de Canido, las Festas de Covas, la Fiesta de la Espuma, la Fiesta Infantil, la concentración de vehículos clásicos, las tradicionales Carrozas de Covas y la Festa do Choco.

El 31 de agosto, jornada de San Ramón, las fiestas concluirán con la actuación de La Misión en el Puerto de Ferrol, un espectáculo de 300 drones, los tradicionales fuegos artificiales y la verbena con la orquesta París de Noia.

Ferrol dispara sus cifras de turismo

La Xunta aprovechó la presentación para poner en valor el crecimiento turístico que está registrando la ciudad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ferrol recibió 38.617 viajeros entre enero y junio de 2026, un 48,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Las pernoctaciones alcanzaron las 64.987, un 15,9% más, mientras que el turismo internacional fue el que experimentó un mayor crecimiento, con 10.753 visitantes extranjeros, un 78,6% más que en el primer semestre de 2025, representando ya el 27,8% del total de viajeros.

Merelles destacó que estos datos evidencian que Ferrol "está viviendo un excelente momento turístico" y subrayó que la apuesta por una programación cultural de calidad y por grandes eventos contribuye a atraer visitantes, dinamizar la economía local y reforzar la imagen de la ciudad como destino turístico.