Ofrecido por:
Dos embarcaciones impactan en Cariño (A Coruña) durante la procesión del Carmen
El incidente tuvo lugar a 1,2 millas de los Aguillóns y el velero quedó con el mástil roto
Te puede interesar: Las empresas de A Coruña demandan nuevas rutas aéreas con seis ciudades europeas
Dos embarcaciones han sufrido en la mañana de este jueves una colisión durante la procesión con motivo del Día del Carmen en el municipio coruñés de Cariño.
Según han informado a Europa Press fuentes de Salvamento Marítimo, el accidente tuvo lugar sobre las 12:43 horas, cuando la Salvamar Shaula, que acompañaba a los barcos que participaban en la procesión, reportó la colisión entre un pesquero y un velero.
En concreto, se trató de la embarcación pesquera Apóstol San Andrés y del velero Ipanema, que sufrieron una colisión a 1,2 millas de los Aguillóns.
Debido a ello, el velero resultó con el palo roto, por lo que, tras comprobar que sus tres tripulantes estaban en buen estado, la Salvamar Shaula lo remolcó hasta el puerto de Cariño.