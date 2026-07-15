Las ciudades de Ferrol y Galați firman un acuerdo de cooperación

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el alcalde de Galati, Ionuț-Florin Pucheanu, en la firma del acuerdo. Concello de Ferrol

Ferrol y la ciudad rumana de Galați colaborarán en proyectos de desarrollo económico y social. Los alcaldes de ambas localidades, José Manuel Rey Varela y Ionuț-Florin Pucheanu, firmaron este miércoles en la ciudad departamental el acuerdo de cooperación que establece un marco de colaboración global para alcanzar nuevas posibilidades entre ambos territorios y captar fondos de la Unión Europea.

Algunos de los ámbitos en los que colaborarán ambas ciudades son la administración pública local, el comercio, la cultura, la educación, el medio ambiente, el turismo o el deporte.

El acuerdo contempla la voluntad de crear condiciones favorables para el desarrollo de actividades económicas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas y para la promoción turística.

También se contemplan intercambios de estudiantes o la participación de deportistas en programas de ambas localidades.

Cada parte designará un coordinador responsable de la aplicación del acuerdo.

Estos deberán elaborar un plan de ejecución y propondrán acciones adicionales. Las reuniones tendrán lugar de manera periódica y alternativa entre las dos ciudades.

Tras la firma, Rey Varela destacó que "Ferrol es una ciudad abierta al mundo en la que entendemos que el futuro se construye desde el diálogo constante con otros territorios, aprendiendo los unos de los otros y compartiendo vivencias".

Con este acuerdo "nuestras comunidades podrán descubrirse porque, más allá del ámbito técnico hay algo todavía más valioso: la confianza y el apoyo mutuo".