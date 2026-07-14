Ferrol impulsa nuevas actuaciones en Caranza y Canido con inversiones de más de 2,3 millones

El Concello de Ferrol continúa avanzando en varios proyectos de transformación urbana con una inversión conjunta que supera los 2,3 millones de euros. La Xunta de Goberno Local aprobó este martes nuevos trámites para impulsar actuaciones en Caranza y Canido, entre ellas el desarrollo de Abrir Ferrol ao Mar, la reforma de cuatro locales del mercado de Caranza y la instalación de un ascensor en la calle Rampa.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que estas actuaciones permitirán seguir mejorando la accesibilidad, renovar espacios públicos y reforzar la actividad comercial en distintos barrios de la ciudad.

Nuevos pasos para Abrir Ferrol ao Mar

Uno de los acuerdos aprobados fue la licitación de la dirección de obra y de la coordinación de seguridad y salud del proyecto Abrir Ferrol ao Mar-Caranza y Telleiras, paso previo al inicio de una actuación que ya se encuentra en fase de contratación.

El proyecto contará con una inversión de 1,16 millones de euros y un plazo de ejecución de 13 meses. La intervención contempla la reorganización del frente marítimo para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, reforzar la conexión entre el litoral y el barrio de Caranza y crear nuevos espacios de estancia.

Además, se habilitarán 74 nuevas plazas de aparcamiento, distribuidas entre dos nuevos estacionamientos, y se renovará el aparcamiento situado en la parte posterior del auditorio.

En la misma sesión, el Gobierno local aprobó también sacar a licitación las obras de renovación del firme de la avenida de Castelao, una actuación valorada en 360.135 euros que permitirá reasfaltar más de 10.400 metros cuadrados entre el auditorio y el complejo deportivo Javier Gómez Noya.

Reforma de cuatro locales en el mercado de Caranza

La Xunta de Goberno Local dio luz verde, además, al proyecto para rehabilitar cuatro locales exteriores del mercado de Caranza, actualmente sin uso.

Las obras, con un presupuesto de 96.750 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, permitirán adaptar los espacios para la apertura de una floristería, una mercería y un establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado.

La actuación incluye la reorganización interior de los locales, la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la accesibilidad y la adecuación de las instalaciones para facilitar la implantación de nuevos negocios.

Un ascensor para conectar Canido y A Magdalena

Por otra parte, el Concello aprobó licitar la reforma integral de la calle Rampa, una actuación que supondrá una inversión cercana a los 800.000 euros y que mejorará la conexión entre los barrios de Canido y A Magdalena.

El proyecto prevé la instalación de un ascensor público entre la calle Méndez Núñez y la avenida Doutor Fleming para salvar el desnivel existente, de casi diez metros, facilitando así los desplazamientos de personas con movilidad reducida, mayores y familias con carritos infantiles.

La intervención también incluirá nuevas escaleras, una pasarela accesible, zonas ajardinadas, áreas de descanso, mobiliario urbano y la renovación del alumbrado y del sistema de recogida de aguas pluviales.

Según explicó el alcalde, esta actuación permitirá mejorar la accesibilidad y recuperar un espacio urbano estratégico, reforzando la conexión entre ambos barrios y el entorno del CEIP Cruceiro de Canido.