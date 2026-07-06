Ferrol tendrá una nueva sede de la Diputación en el antiguo edificio de Banesto

La Diputación de A Coruña ha adjudicado la compra del antiguo edificio de Banesto en Ferrol, que se convertirá en la futura sede institucional del organismo en la ciudad. El inmueble, situado en el número 12 de la calle Rubalcava, en la esquina con la calle Magdalena, ha sido adquirido por 930.000 euros, una cantidad inferior al presupuesto máximo previsto para la operación.

La compra, adjudicada a la empresa Nuvoo 21 S.L., permitirá recuperar para uso público un edificio histórico construido en 1950 y con una superficie de 1.147 metros cuadrados, distribuida en cinco plantas.

Tras la adquisición, la Diputación iniciará la reforma del inmueble para adaptarlo a sus nuevos usos. El edificio albergará la nueva sede institucional en Ferrol, una oficina tributaria, un espacio de coworking integrado en la red provincial, salas de reuniones, un auditorio con capacidad para unas 75 personas, un aula de formación y diferentes espacios destinados a actividades públicas e institucionales.

La futura oficina de recaudación contará con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, con zona de atención al público, sala de espera, despachos, archivo y dependencias auxiliares. El proyecto también contempla un espacio de trabajo colaborativo de unos 100 metros cuadrados.

La Diputación destaca el buen estado de conservación del inmueble, así como su iluminación natural, su doble fachada y la amplitud de sus espacios interiores, características que facilitarán su adaptación a los nuevos servicios.

El edificio está catalogado como inmueble de características singulares dentro del Plan Especial de Protección y Rehabilitación del barrio de A Magdalena, por lo que las actuaciones previstas respetarán su valor patrimonial.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, aseguró que la apertura de esta sede responde a un compromiso adquirido con la ciudad y destacó que permitirá reforzar la presencia de la institución en Ferrol y acercar los servicios provinciales a la ciudadanía. Según explicó, el nuevo espacio también contribuirá a dinamizar la actividad social, cultural y económica del municipio y de toda la comarca.