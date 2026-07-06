Ferrol da el primer paso para convertir el centro cultural Torrente Ballester en un museo

El Centro Cultural Torrente Ballester está un paso más cerca de convertirse en el futuro museo de Ferrol. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el plan de seguridad y salud de las obras de rehabilitación del edificio, un trámite que permitirá iniciar los trabajos en las próximas semanas.

La actuación cuenta con un presupuesto de 476.514 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto está cofinanciado por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ferrol, que firmaron el convenio de colaboración el pasado mes de diciembre.

La intervención contempla una reforma integral del inmueble para corregir las deficiencias que presenta en la actualidad, entre ellas, humedades, filtraciones, problemas en la cubierta, una iluminación insuficiente, falta de accesibilidad y carencias en la ventilación.

Las obras incluirán la renovación de las salas de exposiciones y otros espacios interiores, como los aseos y el almacén, además de mejoras en los sistemas de iluminación, ventilación y protección contra incendios. También se reparará la cubierta, se sustituirán las tejas deterioradas, se renovará la cubierta del patio interior y se pintarán las fachadas.

El objetivo es adaptar el edificio para su uso museístico y convertirlo en un espacio moderno, accesible y preparado para acoger exposiciones, reforzando así la oferta cultural de la ciudad.

Un museo dedicado al modernismo

Este proyecto se suma al futuro Museo del Modernismo, que el Ayuntamiento de Ferrol ubicará en el edificio del número 186 de la calle Magdalena, adquirido el pasado mes de diciembre.

El nuevo espacio estará dedicado a conservar y difundir el legado del arquitecto Rodolfo Ucha Donate, considerado la principal figura del modernismo gallego. El museo albergará la colección familiar del arquitecto y aspira a convertirse en un centro de referencia para la investigación y la divulgación de este movimiento arquitectónico.