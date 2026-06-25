Ferrol aprueba el acuerdo con Narón para gestionar el saneamiento y la depuración de aguas

La Xunta de Gobierno Local de Ferrol ha aprobado este jueves el convenio de colaboración con el Concello de Narón para regular la gestión conjunta del servicio de saneamiento y depuración de aguas que comparten ambos municipios. El acuerdo, calificado de "histórico" por los dos ayuntamientos, establece un sistema de cooperación para el reparto de los costes de explotación, mantenimiento y gestión de las instalaciones supramunicipales.

El convenio fue anunciado el pasado 11 de junio por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro. Su objetivo es fijar un marco estable para la financiación compartida del servicio y coordinar las actuaciones técnicas relacionadas con las infraestructuras de depuración.

El acuerdo no implica la cesión de la titularidad de las instalaciones ni de las competencias de ninguno de los dos concellos, sino que regula la colaboración entre ambas administraciones.

Además, el convenio da cumplimiento a la sentencia judicial dictada en febrero de 2026, que reconocía la obligación del Concello de Narón de asumir la parte que le corresponde del coste del servicio y señalaba la necesidad de establecer un instrumento específico de colaboración entre ambos municipios.

En aplicación de esa resolución, Narón deberá abonar 3,4 millones de euros correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2017 y junio de 2023, al que se suman otros 2 millones de euros por los costes generados entre junio de 2023 y diciembre de 2025. En total, Ferrol deberá haber recibido más de 5,4 millones de euros al cierre de 2026.

A partir de enero de 2026, el reparto de los costes se realizará mediante un sistema basado en el volumen de agua tratado. Para ello se utilizarán los datos registrados por los caudalímetros instalados en las infraestructuras, lo que permitirá calcular un coste por metro cúbico y realizar liquidaciones trimestrales que Narón deberá abonar al mes siguiente de cada periodo.

El Concello de Ferrol recuerda que la diferencia entre el importe que Narón debía pagar por el servicio y las cantidades abonadas fue uno de los factores que contribuyeron al déficit de Emafesa, la empresa gestora del saneamiento, que llegó a encontrarse en causa de disolución. El convenio será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una vez sea firmado por ambos ayuntamientos.