Extinguido el incendio de A Capela (A Coruña) que afectó a las Fragas do Eume

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña Álvaro Ballesteros / EP

El incendio forestal declarado en la madrugada de este martes en el municipio coruñés de A Capela ha quedado finalmente extinguido pasadas las 10:30 horas, según ha confirmado la Consellería do Medio Rural.

El fuego, que llegó a afectar al Parque Natural das Fragas do Eume, uno de los espacios naturales más valiosos de Galicia, afectó finalmente una superficie de 52,85 hectáreas, de las cuales 39,85 corresponden a monte raso y las 13 restantes a arborado, según la información de Medio Rural.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, tres técnicos, 24 agentes, 37 brigadas, 28 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros.

Además, en la jornada del martes, ante la evolución de fuego y como medida preventiva, se procedió a la evacuación del monasterio de Caaveiro, aunque las autoridades precisaron en su momento que no había llamas ni humo en sus inmediaciones, adoptándose el desalojo por precaución ante la evolución del fuego.