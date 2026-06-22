Estabilizado el incendio forestal en A Capela (A Coruña) tras calcinar 30 hectáreas

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña Álvaro Ballesteros / EP

El incendio forestal declarado en la madrugada del domingo en A Capela (A Coruña) y que ha arrasado unas 30 hectáreas, se encuentra estabilizado desde este lunes al mediodía.

Así lo ha informado Medio Rural a través de su informe que recoge la situación de los incendios forestales en Galicia. Por lo que desde las 14:28 horas el fuego se mantiene estabilizado.

El fuego se inició el domingo a las 04:06 horas en la parroquia de A Capela. Para su extinción se movilizaron hasta ahora dos técnicos, quince agentes, veintitrés brigadas, veinticinco motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.

En la misma provincia, el incendio originado en Padrón el día 12 continúa controlado, con una afectación aproximada de 350 hectáreas y sin cambios en su estado. Este fuego obligó a activar temporalmente la Situación 2 por su cercanía a núcleos de población, que desde el lunes ya no está vigente.