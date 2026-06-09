Cazado un conductor en Ferrol por circular a 219 km/h sin carné en vigor

La Guardia Civil investiga a un hombre de 45 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial tras ser detectado circulando a una velocidad muy superior a la permitida en la AP-9F y comprobarse posteriormente que no disponía de permiso de conducción en vigor.

Los hechos se remontan a la noche del pasado 31 de mayo, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de Ferrol realizaban un control de velocidad mediante un radar móvil. Durante el operativo, los efectivos registraron el paso de un turismo que circulaba a 219 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100, a la altura del kilómetro 33,300 de la autopista.

La velocidad detectada supone más del doble del límite establecido para ese punto de la vía y supera ampliamente el margen que la legislación contempla como delito contra la seguridad vial en carreteras interurbanas.

Aunque el vehículo no pudo ser interceptado en ese momento, el caso pasó a manos del Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil, que inició las correspondientes pesquisas para esclarecer lo ocurrido. Las gestiones permitieron identificar tanto el turismo como a la persona que se encontraba al volante cuando se produjo la infracción.

Durante la investigación, los agentes comprobaron además que el conductor había perdido la vigencia de su permiso de conducción, por lo que carecía de autorización administrativa válida para conducir.