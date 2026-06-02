Canido reclama mejoras en el CEIP Juan de Lángara mientras el Concello de Ferrol defiende las inversiones realizadas

El estado de las instalaciones del CEIP Juan de Lángara ha abierto un nuevo frente de reivindicación vecinal en el barrio de Canido. Diversas entidades sociales y asociaciones que desarrollan actividades en el centro educativo han respaldado públicamente las demandas de mejora trasladadas por la dirección del colegio al Concello de Ferrol, reclamando actuaciones “urgentes” para garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento del recinto.

Los colectivos sostienen que existen problemas relacionados con el cierre perimetral, los accesos, la salubridad y el aprovechamiento de las instalaciones, unas deficiencias que, según indican, afectan tanto a la comunidad educativa como a las actividades vecinales que se desarrollan en el espacio.

Frente a estas críticas, el Gobierno local defiende el trabajo realizado durante los últimos años en el mantenimiento de las instalaciones educativas de la ciudad y asegura que el CEIP Juan de Lángara ha sido objeto de distintas actuaciones de mejora desde 2023.

Reclamaciones vecinales y uso comunitario

Las asociaciones firmantes recuerdan que el colegio se ha convertido en un espacio de uso comunitario para distintas entidades del barrio, entre ellas Só Elas, AMUFER o el Club de Rugby Ferrol, que utilizan las instalaciones fuera del horario lectivo. Además, destacan que existen iniciativas para ampliar estos usos en espacios actualmente infrautilizados, tanto en el interior del edificio como en las zonas exteriores, incluyendo pistas deportivas, jardines y áreas verdes.

Sin embargo, consideran que el deterioro de parte de las instalaciones impide desarrollar estas actividades con garantías suficientes de seguridad y accesibilidad. Por ello, reclaman al Concello una intervención específica, al margen del presupuesto ordinario de mantenimiento del centro.

Entre las principales demandas figura la renovación integral del cierre perimetral para evitar la entrada de fauna salvaje, especialmente jabalíes, cuya presencia es habitual en la zona de Canido. También solicitan la reparación urgente y pavimentación de los accesos al colegio, concretamente el camino desde el portal de Joane y la zona frontal junto a la carretera de Catabois, donde aseguran que ya se han producido caídas y dificultades de movilidad.

El Concello reivindica las actuaciones realizadas

Desde el Gobierno municipal subrayan que el Concello “ha mostrado su compromiso constante con el mantenimiento y mejora de las instalaciones educativas de la ciudad” durante los últimos tres años. En este sentido, recuerdan que en marzo de 2023 finalizó una rehabilitación integral del CEIP Juan de Lángara, una actuación que, según indican, permitió modernizar y adecuar las instalaciones a las necesidades de la comunidad educativa.

El Ejecutivo local también señala que en 2025 comenzaron las obras de mejora de las dos pistas exteriores del centro, unos trabajos acordados previamente con la dirección del colegio y que incluyeron renovación del pavimento, nuevas pinturas, instalación de redes y poda de árboles que interferían en el uso de las pistas deportivas. Según explican desde el Concello, las condiciones meteorológicas retrasaron parte de las actuaciones pendientes, aunque aseguran que los trabajos concluirán “próximamente”.

La problemática de los jabalíes es uno de los puntos en los que coinciden tanto las asociaciones como el Ayuntamiento. Mientras los colectivos reclaman una actuación integral para evitar la entrada de fauna salvaje en el recinto, el Gobierno local asegura que ya se han realizado intervenciones recientes para reparar parte de los daños.

En concreto, el área de Deportes afirma haber actuado para tapar agujeros provocados por los animales y reparar desperfectos importantes en el cierre perimetral. Además, el Concello destaca que el campo de hierba utilizado para la práctica de rugby recibe mantenimiento periódico a través de la empresa encargada del servicio de jardines, que realiza labores de conservación y corte de césped.

Competencias compartidas y descenso de alumnado

El Gobierno local también recuerda que una parte de las instalaciones, concretamente la zona de Joane, depende de la Diputación y no del Ayuntamiento, por lo que el Concello no tendría competencias directas de actuación en ese ámbito.

Asimismo, señalan que actualmente el centro utiliza principalmente la planta baja debido al descenso del número de alumnos registrado en los últimos años, mientras distintas asociaciones continúan desarrollando actividades autorizadas en el recinto escolar.

Desde el Ejecutivo municipal añaden que la dirección del colegio dispone de una partida económica facilitada por el Concello destinada a pequeñas reparaciones y mejoras de mantenimiento cotidiano.

Más de medio millón invertido en instalaciones educativas

El Ayuntamiento quiso además contextualizar las actuaciones realizadas en Juan de Lángara dentro de una estrategia más amplia de mejora de equipamientos deportivos educativos en la ciudad. Según indican, la colaboración entre la Consellería de Educación y el Concello permitió movilizar más de 500.000 euros para actuar en diez pabellones educativos de Ferrol, entre ellos el del CEIP Juan de Lángara.

Con ello, el Gobierno local sostiene que mantiene su “compromiso con el mantenimiento y mejora de los espacios educativos y deportivos”, mientras las entidades vecinales insisten en que siguen existiendo carencias que requieren una actuación urgente y específica en el centro de Canido.