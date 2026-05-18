Desarticulan en Ferrol un punto negro de venta de droga a estudiantes

La Policía Nacional ha desarticulado en Ferrol un punto negro de venta de droga cercano a un centro educativo y ha detenido a un hombre por un delito de tráfico de estupefacientes. La detención se produjo el pasado 14 de mayo en el marco de la investigación Villa a raíz de denuncias ciudadanas.

Las indagaciones permitieron localizar el punto de venta en el barrio de Recimil, concretamente en la calle Neda, donde de manera diaria un gran número de personas acudían para comprar droga,

Entre ellos había estudiantes del CIFP Ferrolterra, ubicado en las inmediaciones, a apenas una calle de distancia.

El pasado jueves se registró el domicilio donde se localizó en la cocina un punto preparado para la manipulación, corte y pesaje de drogas.

Además de la detención del hombre, se procedió a la intervención de 700 dosis de hachís, 4.800 euros y una pistola simulada de aire comprimido. El varón detenido pasó a disposición judicial este lunes.