La donación de sangre en Ferrol tiene regalo: dónde y cuándo donar

Donar sangre en Galicia tendrá regalo este 23 de abril. Con motivo del Día del Libro, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) obsequiará a los voluntarios con un volumen y un marcapáginas. La iniciativa llegará a varias ciudades gallegas entre las que se incluye Ferrol.

La propuesta parte de la colaboración de ADOS y la consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, con el objetivo de poner en valor la contribución de los donantes y fomentar este acto solidario, además de aumentar el interés por la literatura gallega.

En el caso de Ferrol, este 23 de abril se podrá donar en el barrio Ultramar, en la calle Venezuela. Aquí se ubicará una unidad móvil de ADOS, que atenderá en horario de 09:30 a 14:30 horas por la mañana y de 15:30 a 21:00 horas por la tarde.

ADOS recuerda además que los hospitales gallegos necesitan unas 400 donaciones de sangre para llevar a cabo su labor asistencial, por lo que toda donación es necesaria. Para más información, además de la web ados.sergas.gal, se puede llamar al 900 100 828.