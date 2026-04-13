Herido un joven de 14 años en Ferrol tras caerle encima una ventana desde un cuarto piso

Susto esta mañana en el centro de Ferrol. Un joven de 14 años ha resultado herido tras ser alcanzado por una ventana que se desprendió desde la cuarta planta de un edificio. Según informan fuentes policiales y recoge Europa Press, el accidente tuvo lugar pasadas las 10:00 horas de este lunes en la intersección de las calles Pontevedra y Alcalde Usero.

Tras recibir el aviso, la sala del 092 comisionó de inmediato a una patrulla de la Policía Local. Al llegar al punto, los agentes localizaron al menor, vecino de la ciudad, quien se encontraba acompañado por su madre y presentaba dolores en la zona lumbar y en el cuello como consecuencia del impacto.

El servicio de emergencias 061 movilizó una ambulancia cuyos sanitarios atendieron al joven en el mismo lugar del suceso. Posteriormente, se decidió su traslado al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para realizarle una exploración más detallada, aunque, según las primeras informaciones, las heridas no revisten gravedad.

Un descuido al cerrar la ventana

La investigación policial permitió identificar rápidamente la vivienda desde la que cayó el objeto. Los agentes se entrevistaron con la mujer que reside en el cuarto piso, quien explicó que todo se trató de un accidente: la ventana se le resbaló de las manos justo cuando intentaba cerrarla, cayendo al vacío hacia la calle.

La inquilina facilitó a las autoridades los datos del propietario del inmueble. Este último ha confirmado que la vivienda cuenta con un seguro de responsabilidad civil, el cual se encargaría de cubrir los daños ocasionados por este inusual y peligroso incidente en la vía pública.