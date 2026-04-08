Ferrol colgó el cartel de lleno en Semana Santa: “De jueves a sábado la ocupación fue del 150%”

Ferrol ha vuelto a demostrar que su Semana Santa no solo es una cita marcada en el calendario religioso, sino también un potente motor económico y social. Las calles llenas, el ambiente constante y los locales de hostelería al máximo rendimiento han dejado un balance muy positivo en el sector, especialmente durante los días centrales.

En pleno corazón de la ciudad, los restaurantes registraron cifras que reflejan la intensidad de la afluencia. “De jueves a sábado, la ocupación fue del 150%. De lunes a miércoles sí se notó menos afluencia que en años anteriores, aunque seguimos teniendo bastante gente”, explican desde el sector hostelero, que coincide en señalar el fin de semana como el gran punto álgido.

El perfil del visitante también ha sido claro. “La clientela fue mayoritariamente nacional, alrededor del 95%, aunque también hubo algo de turismo internacional”, indican, destacando además un rasgo común: “Predominó un turismo muy familiar”.

Un ambiente que se nota en cada rincón

La sensación en la calle ha sido unánime: Ferrol ha estado lleno. No solo en momentos puntuales, sino de forma sostenida durante toda la jornada. “Las calles están llenas todo el tiempo, hay ambiente a cualquier hora y es bonito ver la ciudad así de viva”, relata Lara, una estudiante ferrolana que actualmente cursa sus estudios en Valladolid.

Para ella, la Semana Santa es mucho más que una tradición: “Es una fecha marcada en el calendario. Estudio fuera todo el año y muchas veces no puedo volver todo lo que me gustaría, así que es una excusa perfecta para regresar y estar con mi familia”.

El tirón de la celebración trasciende incluso lo local. “Cuando estás fuera y le cuentas a tus compañeros cómo se vive aquí, no se lo creen. Este año han venido amigos conmigo porque querían verlo en directo, y se han quedado impresionados”, añade.

Del raxo al pulpo: el consumo también refleja el momento económico

El comportamiento del consumo también dejó pistas sobre la situación económica actual. Según los hosteleros, “los productos que más salida tuvieron fueron las croquetas, los chipirones y el raxo”, una tendencia que vinculan al contexto: “Se notó que era final de mes: la subida de la gasolina y la situación económica hicieron que la gente optase por productos más baratos”.

Sin embargo, el cambio de mes trajo consigo un repunte en el gasto. “El fin de semana aumentó el consumo de productos más caros, como zamburiñas o pulpo”, explican, confirmando que el visitante no renuncia a disfrutar de la gastronomía local cuando el bolsillo lo permite.

Una cita que refuerza el vínculo con la ciudad

Más allá de los datos económicos, la Semana Santa sigue siendo un elemento clave en la identidad de Ferrol y en el vínculo emocional de quienes regresan. “Sabes que estás volviendo a algo importante, que tiene un reconocimiento internacional y que atrae a muchísima gente. Eso también te hace valorarlo más”, reflexiona Lara.

Ese sentimiento compartido entre vecinos, visitantes y quienes regresan cada año es, precisamente, uno de los grandes activos de la ciudad. “Es una forma de reconectar con tus raíces, con tus amigos de siempre y con una tradición que sientes como algo muy tuyo”, concluye.

Con este balance, Ferrol no solo consolida su posición como destino destacado en Semana Santa, sino que refuerza su capacidad para atraer visitantes y generar un ambiente que, año tras año, convierte la ciudad en un punto de encuentro imprescindible. Y para quienes aún dudan, el mensaje del sector hostelero es claro: “Si hace buen tiempo y tienen posibilidad, que no lo duden y vengan porque es algo increíble”.