Ferrol cierra una Semana Santa 2026 histórica con más de 400.000 visitantes

Ferrol cierra una nueva edición de su Semana Santa con récord de visitas, reuniendo a más de 400.000 visitantes y dejando un gran impacto económico en el municipio. Así lo recoge el balance del impacto turístico presentado por el alcalde, José Manuel Rey Varela, este martes.

El regidor estuvo acompañado de los presidentes de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, y de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y comarca, Emilio Vázquez, así como de la concejala de Turismo, Maica García.

Rey Varela comenzó su intervención felicitando a los representantes de las entidades implicadas y a la edil "por el trabajo y la organización de estos días", destacando que "sin ese esfuerzo colectivo no sería posible alcanzar el éxito que hemos vivido".

La campaña de promoción turística Toque Ferrol, presentada la semana pasada, fue un anticipo de lo que se viviría en la ciudad. Con una gran difusión en redes sociales y más de 35.000 visualizaciones, consiguió transmitir "la esencia auténtica de Ferrol", reforzando su imagen como destino atractivo, afirmó el regidor.

Una semana histórica

"Esta Semana Santa pasará a la historia como la más multitudinaria y emocionante que recordamos en años", afirmó Rey Varela. Más de 400.000 personas visitaron la ciudad entre el Domingo de Ramos y el lunes de Chamorro, generando un impacto económico próximo a los 50 millones de euros en sectores como la hostelería, la restauración, el comercio y el turismo.

Ferrol vivió una intensa actividad, llenándose de vida, emoción y tradición. La Semana Santa se consolidó como "la conjugación perfecta entre tradición religiosa, cultura popular y expresión artística", apuntó Rey Varela, proyectando la ciudad al exterior con identidad propia y orgullo colectivo.

El impacto turístico fue muy notable, alcanzando cifras que no se recordaban en años. Las oficinas de turismo registraron hasta 2.400 visitantes atendidos, con presencia internacional de países como Italia, Argentina, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos.

En cuanto al servicio de autobuses lanzadera gratuitos desde el aparcamiento de Fimo, fue utilizado por cerca de 4.000 personas, contribuyendo a mejorar la movilidad.

Éxito de las visitas guiadas

Las visitas guiadas alcanzaron también resultados excepcionales, reveló el regidor. Espacios como el Arsenal Militar, Navantia, el Palacio de Capitanía, el castillo de San Felipe o Ferrol Secreto sumaron 516 reservas, con una ocupación del 97 %.

Destaca también la afluencia al castillo de San Felipe por libre, con más de 2.500 visitantes, además de las visitas guiadas (81 personas). Otros recursos culturales, como el Museo Naval, registraron alrededor de 700 visitantes y Exponav más de 900.

La ocupación hotelera alcanzó el 100 % en los días principales y se mantuvo muy próxima a esa cifra el resto de la semana.

En relación con el perfil de visitantes, que hace unos años solía ser de personas adultas de mayor edad, cada vez se está diversificando más y atrae a público joven, que acude en grupos o en pareja. Sin olvidar el tradicional "turismo sentimental" ligado al servicio militar. En cuanto a su procedencia, fue mayoritariamente nacional, aunque también hubo presencia internacional (Argentina, Canadá, Reino Unido, Francia y Ucrania).

Rey Varela afirmó que "estos datos muestran que Ferrol es único", y que la Semana Santa es la conjugación perfecta de tradición, religión y cultura popular, con una dimensión artística y emocional que la hace inolvidable. "La Semana Santa hace un Ferrol en grande, proyectándolo al mundo con identidad propia y un profundo orgullo colectivo", confirmó.

Sector hotelero y hostelero al completo

La hostelería, el comercio y los servicios locales se beneficiaron de una afluencia masiva. Durante estos días, muchos establecimientos colgaron el cartel de completo y unas 20.000 personas participaron en la IV Fiesta del Marisco, organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol.

El presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, calificó el balance como "un éxito total", destacando el trabajo de las cinco cofradías a lo largo de todo el año y la salida de 24 procesiones, algo poco habitual. Hay un trabajo incansable y anónimo de muchas personas y "a partir del 1 de septiembre comenzamos ya a organizar la Semana Santa de 2027", avanzó. "Ha sido todo un exitazo", concluyó Iguacel.

Por su parte, Emilio Vázquez señaló que "hacía muchos años que no se vivía este ambiente en la calle", destacando la plena ocupación en hoteles y restaurantes y la importancia de ofrecer una buena experiencia a los visitantes. Vázquez subrayó que “hemos hecho un buen trabajo juntos, hemos vendido la Marca Ferrol y así debemos continuar, ya que Ferrol merece la pena”.

El alcalde concluyó destacando que estos datos "no solo reflejan un impacto económico, sino también un fortalecimiento de la imagen de Ferrol como ciudad atractiva, con futuro y en crecimiento".