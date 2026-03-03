Suspendida la circulación ferroviaria en dos líneas de Ferrol por una incidencia en un tren

Una incidencia técnica en un convoy ha obligado este martes a suspender por completo la circulación ferroviaria en el norte de Galicia, afectando tanto a la red de cercanías de Ferrol como a la línea de Media Distancia de Ancho Métrico que conecta con Ribadeo (Lugo) y Oviedo.

Según ha informado Adif, el corte se debe a una incidencia de un tren entre Cerdido y Ponte Mera. Fuentes de la empresa explican a Quincemil que se debe a una situación derivada del ancho métrico. La circulación permanece detenida desde las 10:00 y afecta a los usuarios de estos dos servicios.

Según han confirmado fuentes del servicio a Europa Press, el tren ha quedado averiado en la vía y, dadas las características de la infraestructura, impide el tránsito de cualquier otra unidad en ambos sentidos del trayecto entre Ferrol y Ortigueira.

Los equipos de mecánicos se han desplazado hasta el lugar de la incidencia pero las tareas para retirar el tren detenido están resultando más complejas de lo previsto. Al lugar tuvieron que ir los mecánicos de Renfe para retirar el convoy.

ADIF no ha podido ofrecer una hora estimada para el restablecimiento de la normalidad, ya que el avance depende enteramente de la resolución de la avería mecánica a pie de vía.

Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales de INFOAdif y Renfe Cercanías antes de desplazarse a las estaciones.