La Semana Santa de Ferrol incorporará tramos en silencio en siete desfiles procesionales

Procesión de la Cofradía de la Merced de Ferrol

La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol ha informado de que las cinco cofradías de la ciudad incluirán este año al menos un tramo en silencio dentro de sus recorridos procesionales de la Semana Santa 2026.

La medida, que busca favorecer la participación y el disfrute de las procesiones por parte de personas con diversidades cognitivas, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue puesta en marcha por primera vez en 2025 por la Cofradía de la Merced. En aquella ocasión, la hermandad implantó un tramo sin acompañamiento musical en sus salidas procesionales, una iniciativa que ahora se amplía al conjunto de las cofradías ferrolanas.

En total, serán siete los desfiles que contarán con un tramo silencioso, incluidos todos los que se celebran en la tarde del Viernes Santo. Durante estos recorridos, la música se detendrá a lo largo de una manzana concreta del itinerario.

Procesiones con tramo silencioso

Miércoles Santo

Procesión de Nuestra Señora de los Cautivos y el Santísimo Cristo Redentor (Merced), en la calle de la Tierra, entre Magdalena y Real.

Jueves Santo

Procesión de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas (Merced), en la calle Concepción Arenal, entre Magdalena y Real.

Viernes Santo

Procesión del Crucificado (Merced), en la calle Coruña, entre Magdalena y Real. Procesión del Santo Entierro (Santo Entierro), en la calle Rubalcava, entre Magdalena y Real. Procesión de la Soledad (Soledad), en la calle Magdalena, entre Arce y San Diego. Procesión de Os Caladiños (Dolores), en la calle de la Tierra, entre Magdalena y Real.

Sábado Santo

Procesión de la Caridad y el Silencio (Angustias), en la calle Sánchez Barcáiztegui, entre Real y Magdalena.

La información sobre estos tramos silenciosos quedará recogida en los procesionarios oficiales de la Semana Santa de Ferrol 2026, con el objetivo de que el público pueda conocer con antelación los puntos del recorrido en los que se aplicará esta medida.