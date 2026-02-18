María Manuela, reconocida este 2026 en Ferrol con el Premio 8M

La ferrolana María Manuela será galardonada este 2026 con el Premio 8M. La XVIII edición del galardón reconoce a la cantante y pintora por su trayectoria personal, artística y social, convirtiéndola en un referente en el ámbito de la cultura, de la igualdad y del compromiso con la sociedad.

"Esta propuesta fue aprobada por el Consello da Muller, y el galardón será entregado el 8 de marzo durante el transcurso de un acto que se celebrará en el teatro Jofre", explicó la concejala de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes.

María Manuela representa una generación de mujeres que rompieron moldes en un contexto en el que no siempre fue fácil crear, expresarse y ocupar espacios públicos desde una voz propia. Su obra y su actitud vital estuvieron siempre marcadas por la coherencia, la libertad creativa y el compromiso con la cultura gallega y su labor trasciende ampliamente el ámbito artístico.

A lo largo de su vida fue también un referente comunitario, implicándose activamente en su entorno más próximo a través de actividades en su barrio como el Coro Ledicia del colegio actualmente con el mismo nombre. Una muestra clara de ese compromiso con la educación, con la infancia y con la transmisión de valores a través de la música, entendida como herramienta de cohesión, aprendizaje e identidad colectiva.

La figura de María Manuela tuvo un impacto profundo y sostenido, no solo en el ámbito femenino sino también en el conjunto de la sociedad. Su reconocimiento continuado en el mundo de la música y de la cultura gallega, materializado en distintos premios a lo largo del tiempo, evidencia la relevancia de una trayectoria que dejó huella y que continúa inspirando nuevas generaciones.

A su vasta discografía, se suman hitos como su participación en el proyecto ELLAS con el que se reivindica el papel de las mujeres en la sociedad gallega o el doblaje de la voz del personaje de la abuela en el filme Valentina, de Chelo Loureiro. Su carrera la hizo también merecedora del premio honorífico Martín Códax de la Música.