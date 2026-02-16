La Xunta activa la alerta naranja por desbordamientos en Ferrolterra ante el temporal

Las intensas precipitaciones que afectan a la comarca de Ferrolterra desde ayer por la tarde han provocado una situación de emergencia en varios municipios. La Xunta se ha visto obligada a actualizar el Plan Inungal a nivel naranja tras el desbordamiento de cauces y el riesgo elevado de inundaciones en las márgenes de cinco ríos principales: el Condomiñas (Cedeira), Mera (Ortigueira), Rego das Mestas (Valdoviño), Cádavo (Fene) y Xubia (San Sadurniño y Narón).

La situación es especialmente crítica en Neda, donde el concello se encuentra en estado de alerta. El desbordamiento simultáneo de los ríos Belelle, Basteiro y Castro ha anegado terrenos y comenzado a alcanzar viviendas en zonas como As Augas.

El gobierno local ha cortado los accesos rodados a este núcleo y ha solicitado a Augas de Galicia la retirada urgente de maquinaria pesada en las obras del azud del molino de O Carballo para evitar que sea arrastrada por la corriente.

Infraestructuras y zonas recreativas

La seguridad vial se ha visto comprometida en Valdoviño, obligando al cierre del tráfico en la carretera paralela al río San Vicente, en Meirás, debido a que el agua invade la calzada. La Dirección Xeral de Emerxencias mantiene el foco en el río das Mestas a su paso por Vilarrube, donde se ha activado la fase de preemergencia.

Los efectos del temporal también son visibles en los espacios públicos. Así, en Neda, el área recreativa de A Cobeluda ha quedado totalmente sumergida bajo el río Castro, mientras que en otros puntos de la comarca, localidades como Mugardos y Fene también registran inundaciones en puntos bajos y garajes.

Las autoridades locales y autonómicas mantienen activos los operativos de vigilancia, ya que las lluvias no han cesado durante varias horas, según recoge Europa Press.

El Concello de Neda ha emitido un aviso urgente a la población solicitando extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de los puentes y márgenes de los ríos hasta que el caudal recupere la normalidad.