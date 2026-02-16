Ferrol llevará a cabo mejoras en el mobiliario y en la iluminación de la calle Real

Ferrol acometerá mejoras en la calle Real con nuevo mobiliario y una iluminación más sostenible. Así lo ha anunciado este lunes, 16 de febrero, el alcalde, José Manuel Rey Varela, tras la Xunta de Gobierno local en la que se dio luz verde al proyecto que tendrá una duración de tres meses.

La intervención se incluye dentro del convenio de colaboración firmado en abril del año pasado con la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras para llevar a cabo la mayor transformación urbana de los barrios.

El proyecto aprobado cuenta con una inversión de 340.796,33 euros, de los que 270.286,55 euros son aportados por la Consellería de Vivienda y la cantidad restante, 70.509,78 euros, por el Concello de Ferrol. "Vamos a homogeneizar el mobiliario urbano y la iluminación de la rúa Real, es la calle principal de la ciudad, la más transitada, y necesita una renovación acorde con su importancia", aseguró el regidor.

Mejoras en la iluminación

Actualmente, este tramo de la rúa Real cuenta con una instalación convencional antigua, con luminarias de vapor de sodio de alta presión de 400 W. En total existen 17 luminarias, que suman una potencia instalada de 6,8 kW, un sistema que no se ajusta a los parámetros del Real Decreto 1890/2008, ni al proyecto de normalización del mobiliario del barrio de la Magdalena.

La intervención contempla la sustitución de estas luminarias por otras de tecnología led, con una potencia unitaria de 57,6 W. Se mantendrán los 17 puntos de luz actuales, instalados en soporte de fachada, lo que permitirá conservar la configuración existente y evitar elementos en la acera. La nueva potencia total será de 0,97 kW, lo que supone un ahorro energético del 85,73 % respecto a la instalación actual.

Además, se procederá al soterramiento de los cruces aéreos de instalaciones existentes, eliminando el cableado visible para mejorar la estética urbana.

Mobiliario urbano

El proyecto recoge también la renovación integral del mobiliario urbano, que actualmente carece de bancos y jardineras.

Así, se instalarán bancos, que tendrán un diseño ergonómico, y carteles dando la bienvenida al barrio. Está prevista la colocación de puntos de recogida de excrementos caninos y maceteros.

Todo el mobiliario urbano será desmontable y no invadirá el itinerario peatonal, garantizando plena accesibilidad.

Con esta actuación, "el Concello continúa avanzando en la modernización y puesta en valor de la rúa Real, reforzando su imagen como eje central de la actividad comercial y social de la ciudad", afirmó el alcalde.