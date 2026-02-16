El Concello adjudica la fase de Esteiro del proyecto 'Abrir Ferrol al mar' por 2,7 millones

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anunció este lunes la adjudicación de las obras de la fase de Esteiro dentro del proyecto estratégico 'Abrir Ferrol ao Mar'. La actuación, que cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros cofinanciados por la Xunta de Galicia y fondos FEDER, busca transformar la fachada marítima y recuperar la conexión histórica entre el barrio y el Arsenal.

En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, el regidor detalló que la empresa Prace Servicios y Obras dispondrá de un plazo de 15 meses para ejecutar los trabajos. El proyecto incluye la creación de 600 metros de carril bici, la recuperación de la antigua puerta de la Escuela Obrera de Navantia y la rehabilitación de la Alameda de Esteiro, considerada la primera de Galicia.

"Estamos avanzando en uno de los proyectos de transformación urbana más importantes de la ciudad", ha señalado Rey Varela, quien ha subrayado que la intervención permitirá ganar 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y crear 350 nuevas plazas de aparcamiento, de las cuales 200 serán en un nuevo párking.

Más allá de los grandes proyectos, el gobierno local ha dado luz verde a la renovación integral de la calle Real, el corazón comercial del barrio de A Magdalena. Con una inversión de 340.000 euros (financiados en un 80% por la Xunta), se sustituirá la iluminación actual por tecnología LED, lo que supondrá un ahorro energético del 85%.

Además, se procederá al soterramiento del cableado aéreo y a la instalación de mobiliario urbano, como bancos y jardineras, del que actualmente carece la vía. "Queremos una ciudad con mayor cuidado en el día a día", ha afirmado el alcalde, indicando que estas obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

Líderes en inversión pública en Galicia

Durante su comparecencia, Rey Varela ha puesto en valor los datos del informe de licitación de la Federación Galega de Construcción. Según el regidor, "Ferrol cerró el año 2025 como la primera ciudad de Galicia en inversión pública, multiplicando por cinco sus cifras de licitación hasta alcanzar los 34,5 millones de euros en 2025.

En el cómputo global de los dos años y medio de mandato, la cifra licitada asciende a 312 millones de euros, frente a los 57 millones del periodo 2019-2023. "Si siguiéramos el ritmo del mandato pasado, lo que hemos hecho en dos años y medio nos habría llevado 20 años", ha sentenciado, atribuyendo los resultados a la "estabilidad y capacidad de gestión" de su equipo.

En el apartado de incidencias, el alcalde ha informado de la declaración de emergencia en el edificio del número 5 de la calle Río Novo, en Ferrol Vello, tras un derrumbe parcial el pasado sábado. Los trabajos de consolidación comenzarán este miércoles.

Rey Varela ha lamentado que, pese a que el Concello ya había iniciado un procedimiento de ejecución subsidiaria contra la propiedad por "negligente conservación" (publicado en el BOE el pasado diciembre), el colapso se produjo antes de poder intervenir. El ejecutivo local está revisando otros inmuebles en situación de riesgo en el barrio para agilizar medidas similares.

Otros acuerdos

Finalmente, la junta de gobierno también ha aprobado un convenio con el centro de FP de Leixa para que alumnos de animación sociocultural realicen prácticas en la Biblioteca Municipal, y la adhesión al convenio con la Xunta para el reciclaje de vidrio, que "en 2025 permitió recoger 725 toneladas en la ciudad", así como la adjudicación de un nuevo software de gestión interna (canal de denuncias) por 1.628 euros, obligatorio para administraciones que gestionan fondos europeos.