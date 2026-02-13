La socialista Eva Martínez Montero renuncia a su acta de concejal en Ferrol tras varios años en la política municipal

El Ayuntamiento de Ferrol ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria para formalizar la renuncia de la concejal del grupo municipal del PSOE, Eva Martínez Montero, quien deja su acta tras varios años de actividad política en el consistorio para iniciar una nueva etapa profesional fuera de la ciudad naval.

En un pleno marcado por un tono de profunda cordialidad y respeto institucional, Martínez Montero se ha despedido con un discurso cargado de agradecimientos, recordando su paso por el gobierno local (2019-2023) y su reciente etapa en la oposición.

"Me marcho con la conciencia tranquila de haber dado todo lo que pude y con la satisfacción de llevar una mochila repleta de momentos", ha señalado la edila, quien ha tenido palabras especiales para su familia, sus compañeros de grupo y el personal municipal que la acompañó durante la gestión de la pandemia.

Todos los portavoces de los grupos municipales han coincidido en destacar la "valentía" y el "compromiso" de Martínez Montero.

Jorge Suárez (Ferrol en Común) ha elogiado su capacidad para asumir responsabilidades "duras" como el área de Bienestar Social en plena crisis sanitaria, mientras que Iván Rivas (BNG) ha agradecido su trato personal y político, deseándole éxito en una etapa donde seguirá trabajando "por los intereses de la ciudad desde otra perspectiva".

Grupo socialista

Ángel Mato, portavoz del PSOE y exalcalde, ha subrayado el sacrificio personal que implica la política municipal: "Saber que vas a dedicar 24 horas al servicio público y olvidarte de todo lo que se pierde en el camino".

Pamen Pieltain (PP) ha valorado su profesionalidad por encima de las siglas y ha desvelado que el nuevo destino de la ya exconcejal será Madrid, instándola a "tirar un poquito para Ferrol" desde la capital.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha cerrado la sesión transmitiendo el agradecimiento de la ciudad por su trabajo "en primera línea" durante varios años. El regidor ha destacado que, pese a las dificultades del día a día municipal, el tiempo permitirá a la edila "recordar las cosas positivas que se consiguen en una Corporación".

Con la toma de razón de esta renuncia por unanimidad, se declara la vacante en el grupo socialista, que será cubierta próximamente.