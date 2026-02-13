Ferrol destina 1,3 millones a un nuevo equipamiento deportivo y social en el barrio de San Juan

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, mantuvieron un encuentro con la directiva de la asociación vecinal del barrio

El barrio de San Juan, en Ferrol, dará un nuevo paso en su desarrollo urbano con la construcción de un campo de fútbol y un equipamiento social, actuaciones que supondrán una inversión municipal de 1,3 millones de euros.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servicios, José Tomé, mantuvieron un encuentro con la directiva de la asociación vecinal del barrio para repasar los principales proyectos previstos. El regidor explicó que el avance de ambas infraestructuras está pendiente de la cesión de la parcela F-13, paso necesario para continuar con su tramitación.

El futuro campo de fútbol ocupará una superficie de 9.600 metros cuadrados y contará previsiblemente con césped artificial, lo que permitirá fomentar la práctica del fútbol base. El diseño contempla la posibilidad de habilitar uno o varios campos en función de las necesidades.

En cuanto al nuevo local social, se ubicará en la zona norte del ámbito de actuación y tendrá planta rectangular. Sus características concretas se definirán en el correspondiente proyecto técnico.

La actuación se completará con la reurbanización del entorno, que incluirá nuevas plazas de aparcamiento, ampliación de aceras y la creación de zonas verdes y espacios ajardinados.

A estos proyectos se suma la construcción de un centro de salud por parte de la Xunta de Galicia, que dará servicio a cerca de 10.000 vecinos de San Xoán Bertón, Catabois, San Pablo y Santa Icía, evitando desplazamientos al Fontenla Maristany. La inversión autonómica asciende a 5,4 millones de euros. El centro contará con 2.400 metros cuadrados distribuidos en seis consultas de medicina, seis de enfermería, dos de fisioterapia, una consulta de matrona, otra de trabajador social, tres salas de docencia, una sala polivalente y dos salas de técnicas.

Reurbanización de la plaza de Rosalía

Las obras de remodelación de la plaza de Rosalía de Castro, con un presupuesto de 831.383,32 euros (IVA incluido), comenzarán previsiblemente a finales de mes si mejoran las condiciones meteorológicas. La intervención abarcará más de 2.300 metros cuadrados y garantizará la accesibilidad desde todas las calles que rodean la plaza, además de incorporar una nueva zona de juegos infantiles.

El proyecto prioriza el tránsito peatonal, eliminará barreras arquitectónicas y reforzará el carácter de espacio público de encuentro y convivencia.

Actuaciones del Plan de Barrios

En el marco del Plan de Barrios se han realizado trabajos de poda, desbroce, limpieza y reparación de sendas peatonales en distintas calles y plazas. También se llevó a cabo la limpieza manual de calles, sumideros y contenedores.

En materia de alumbrado público, se ejecutaron 19 actuaciones de mantenimiento y ya se han instalado siete nuevas farolas en la calle Venezuela, quedando pendientes otras cinco.