Hallado muerto en una vivienda de Narón (A Coruña) un hombre que padecía síndrome de Diógenes

El cuerpo sin vida de un hombre de 55 años fue localizado en la tarde de este domingo, 1 de febrero, en el interior de su domicilio, situado en la calle Cerrallón de Arriba, en el barrio de Freixeiro en Narón (A Coruña).

El hallazgo se produjo tras la alerta dada por un allegado, que no tenía noticias del varón desde hacía varios días.

El operativo de emergencia se activó en torno a las 15:30 horas. Ante la sospecha de que el hombre pudiera haber fallecido, la Policía Local de Narón solicitó la intervención de los bomberos para forzar la entrada a la vivienda.

Al acceder al inmueble, los efectivos de rescate se encontraron con un escenario de insalubridad extrema. Según han trasladado fuentes consultadas por Europa Press, el fallecido padecía síndrome de Diógenes, lo que provocó una acumulación masiva de residuos que bloqueaba los accesos.

Los equipos de emergencia se vieron obligados a retirar parte de la basura hacia el exterior para habilitar un paso seguro y permitir el trabajo de una comisión judicial que se desplazó a la vivienda.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

No obstante, los primeros indicios apuntan a una muerte por causas naturales que habría ocurrido varios días antes del descubrimiento del cadáver.