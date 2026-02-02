Ferrol decreta la emergencia para intervenir en la casa natal de Carvalho Calero

El Ayuntamiento de Ferrol, a través de la concejalía de Urbanismo, ha decretado la emergencia para ejecutar de manera inmediata las actuaciones necesarias en la casa natal de Carvalho Calero.

La decisión se adopta ante la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, después de que ayer se detectara que una parte del muro del inmueble se había derrumbado hacia el interior de la propiedad.

Las medidas técnicas que se llevarán a cabo buscan evitar riesgos tanto para las personas como para otros edificios colindantes.

Durante la noche de ayer, personal técnico municipal de Urbanismo realizó una inspección inicial, constatando el derribo parcial del muro.

Esta evaluación permitirá definir con precisión las actuaciones de urgencia que se ejecutarán en los próximos días para asegurar el edificio y proteger a los vecinos.