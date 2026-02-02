La Diputación licita por 92.885 euros el área de autocaravanas de Cabanas (A Coruña)

La Diputación de A Coruña ha sacado a licitación por segunda vez las obras de urbanización del área de autocaravanas del municipio de Cabanas, después de que la primera convocatoria quedase desierta.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 92.885,36 euros y está financiado con fondos Next Generation UE, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Fragas do Eume.

La actuación permitirá acondicionar una parcela municipal de cerca de 6.000 metros cuadrados en el lugar de As Agras, colindante con el campo de fútbol, para la creación de un espacio específico destinado al estacionamiento y servicio de autocaravanas, reforzando así la oferta turística sostenible del municipio y de la comarca.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que "el turismo itinerante es una realidad en auge y requiere infraestructuras adecuadas que permitan compatibilizar la acogida de visitantes con la protección de espacios naturales de alto valor, como las Fragas do Eume".

En este sentido, recordó que en A Capela se está desarrollando un proyecto del PSTD para la creación de un aparcamiento disuasorio y un servicio de lanzadera en vehículo eléctrico hasta el parque natural.

El proyecto de Cabanas incluye la creación de plazas de estacionamiento adaptadas, la instalación de un punto de suministro de agua potable, zonas para el vaciado de aguas grises y negras, así como un ecopunto para la recogida selectiva de residuos, además de trabajos de urbanización, señalización y mejora de la accesibilidad.

Esta nueva área dará respuesta a una demanda creciente en el municipio, especialmente en los meses de mayor afluencia turística, permitiendo al Ayuntamiento de Cabanas ordenar el estacionamiento, mejorar los servicios a los visitantes y avanzar en un modelo de turismo sostenible.

La actuación cumple con los criterios de sostenibilidad y con el principio europeo de no causar daño significativo, incorporando soluciones de bajo impacto ambiental y medidas de integración paisajística.