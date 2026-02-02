Desarticulado un grupo criminal que asaltaba pisos de mujeres en Ferrol y otras ciudades

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Ertzaintza ha permitido la detención de dos integrantes de un grupo criminal dedicado a robar con violencia en pisos donde mujeres ejercían la prostitución, en Ferrol y otras ciudades.

La investigación se inició en noviembre de 2025 en San Sebastián, tras la denuncia de dos mujeres que habían sido víctimas de un robo con violencia en su vivienda.

Según el relato de las afectadas, un individuo contactó con ellas para contratar un servicio sexual y, al abrir la puerta, otros dos hombres encapuchados accedieron al interior, maniataron y amordazaron a las mujeres, amenazándolas con un arma de fuego y agrediéndolas violentamente.

Una de las víctimas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en la mandíbula.

Durante las pesquisas, se identificaron hechos similares en Ferrol, Gijón y Valladolid, donde las mujeres, en su mayoría de origen latinoamericano, sufrieron violencia gratuita y desmedida en pisos donde ejercían la prostitución. Planeaban también desplazarse a Vigo.

La colaboración entre ambas fuerzas permitió crear un equipo conjunto de investigación coordinado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).

Como resultado, dos de los autores fueron localizados y detenidos en A Coruña y Zaragoza. En sus domicilios se intervinieron numerosos objetos sustraídos a las víctimas, así como sustancias estupefacientes, por lo que se han abierto nuevas diligencias por delito contra la salud pública.

Los objetos serán restituidos a las víctimas, mientras continúa la investigación para localizar al tercer implicado y posibles nuevas víctimas.

Los detenidos, de 29 y 33 años y de origen latinoamericano, quedaron a disposición judicial, decretándose prisión para uno de ellos y libertad con cargos para el otro.