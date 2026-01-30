Ferrol rechaza reunirse con los bomberos pese a las presiones en el pleno de este jueves

El pleno ordinario del Concello de Ferrol vivió este jueves una jornada de alta tensión. El gobierno local, encabezado por el popular José Manuel Rey Varela, rechazó con sus 13 votos en contra una moción presentada de forma conjunta por PSOE, BNG y Ferrol en Común.

La iniciativa buscaba forzar una reunión directa entre el alcalde y el cuerpo de bomberos para desbloquear el conflicto derivado de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Los 12 votos a favor de la oposición no fueron suficientes para sacar adelante una propuesta que contaba con el respaldo presencial de gran parte de la plantilla y sus familias en el salón de plenos.

Los bomberos, que denuncian una valoración "fraudulenta" de sus riesgos y esfuerzos físicos, mantienen un pulso con el ejecutivo local que se ha recrudecido tras las advertencias de sanciones por parte de la Jefatura de la Policía Local ante las movilizaciones.

El portavoz de los bomberos, Julián Vizoso, intervino para denunciar que la nueva RPT les asigna puntuaciones en esfuerzo físico y condiciones ambientales mínimas, comparándolas irónicamente con puestos administrativos.

"Nos dan un 10 sobre 40 en esfuerzo físico. ¿Dónde debemos estar nosotros?", cuestionó, tras lamentar que, frente a las promesas de mejoras salariales, algunos efectivos apenas percibirán incrementos de "20 euros" mientras otros pierden poder adquisitivo.

Vizoso también afeó al alcalde que se "esconda" tras los representantes sindicales para no hablar directamente con el colectivo y reclamó una plantilla de futuro con 55 efectivos reales para garantizar la seguridad de la ciudad.

Reproches políticos

La oposición cargó con dureza contra la "arrogancia" del gobierno. El socialista Julián Reina acusó al alcalde de "mentir a la ciudadanía" al decir que no puede sentarse con ellos.

Por su parte, Iván Rivas (BNG) calificó la valoración de la RPT como "fraude" y denunció el "autoritarismo" de un ejecutivo que "prefiere gastar en asesores a dedo que en personal de emergencias".

Por Ferrol en Común, Jorge Suárez lamentó que el gobierno haya emprendido una "guerra abierta" contra un colectivo al que "solo usan para hacerse la foto cuando vuelven de ayudar en catástrofes como la de Valencia".

La portavoz del gobierno y concejala de Seguridad, Pamen Pieltain, defendió la gestión municipal asegurando que el ratio de bomberos en Ferrol sigue siendo el más alto de Galicia y que en febrero se incorporarán siete nuevos efectivos hasta alcanzar los 44.

Pieltain insistió en que "ningún trabajador perderá dinero" y que, si existen errores en la RPT, se subsanarán, pero acusó a la oposición de utilizar a los bomberos como "munición política".

El pleno concluyó sin el compromiso de la reunión solicitada, dejando el conflicto en un punto de difícil retorno y con la plantilla de bomberos advirtiendo de que la falta de diálogo solo conduce a la vía judicial o al aumento de las movilizaciones.