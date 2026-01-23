Prisión para la joven detenida en Ferrol por financiar y enaltecer el terrorismo yihadista

Agentes de la Policía Nacional se llevan a una detenida, a 20 de enero de 2026, en Ferrol, en una operación contra el yihadismo. Gustavo de la Paz - Europa Press

La joven detenida en Ferrol el pasado martes por su presunta implicación en una red de apoyo al terrorismo yihadista entra en la cárcel. Así lo ha determinado hoy viernes el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que ha decretado para ella prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que a la arrestada se le atribuyen los presuntos delitos de financiación del terrorismo, autoadoctrinamiento y enaltecimiento. La decisión judicial se ha adoptado a instancias de la Fiscalía tras la comparecencia de los detenidos en la sede judicial, en Madrid

La investigación, liderada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, se saldó con un segundo arrestado en Cartagena (Murcia), ciudad donde la joven reside habitualmente. El hombre detenido en Murcia ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración.

La operación incluyó un registro domiciliario tanto en la localidad ferrolana el pasado martes, en un edificio situado en el número 4 de la calle Ortigueira, como en la murciana, donde los agentes recabaron material para la causa.

La investigación apunta a que la joven no solo habría consumido propaganda radical para su propio adoctrinamiento, sino que habría dado un paso más allá en la estructura operativa.

La detenida está siendo investigada por el envío o gestión de fondos destinados a estructuras terroristas y por la difusión pública de contenidos que justifican las acciones de grupos yihadistas, además de autoadoctrinamiento, un proceso de radicalización a través de la red y consumo de material violento.