La Policía Nacional detiene a cinco personas en una operación antidroga en Ferrol

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón han detenido este miércoles a cinco personas en el marco de dos operativos contra el tráfico de sustancias estupefacientes.

Las intervenciones, lideradas por la Brigada de Estupefacientes, se han saldado con la entrada y registro en varios inmuebles y la incautación de diverso material relacionado con el tráfico de drogas.

El primero de los dispositivos, según informó Europa Press, se activó a primera hora de la mañana en la calle Pardiñas, en las inmediaciones de los juzgados de la ciudad. Los agentes accedieron a una vivienda donde detuvieron a los residentes y procedieron al pesaje y retirada de efectos hallados en el interior del domicilio.

Paralelamente, se desarrolló un segundo despliegue en el barrio de O Inferniño, concretamente en la zona de Porta Nova. Al igual que en el primer operativo, los efectivos policiales realizaron arrestos y decomisaron objetos de interés para la investigación antes de trasladar a los sospechosos a dependencias policiales.

La operación se encuentra bajo secreto judicial y tiene como objetivo principal erradicar puntos de venta de droga y distribución en ambas zonas de la ciudad.

Los cinco detenidos permanecen en la Comisaría de Ferrol-Narón a la espera de que se completen las diligencias correspondientes, estando previsto que pasen a disposición judicial una vez finalice la instrucción policial del caso.