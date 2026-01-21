Ofrecido por:
El Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrol se reúne este viernes con Diego Calvo
El encuentro en la Consellería de Presidencia abordará la modernización del ferrocarril en Ferrol, Eume y Ortegal
Te puede interesar: El Foro Ciudadano por el Ferrocarril reivindica la modernización de la red ferroviaria en Ferrolterra
El Foro Cidadán polo Ferrocarril mantendrá este viernes 23 de enero una reunión con el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, en la sede de la Consellería, en Santiago de Compostela, para analizar la necesidad de modernizar el ferrocarril en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.
El encuentro fue solicitado a comienzos de este mes de enero por el propio Foro, que trasladó su petición al conselleiro, a la directora xeral de Mobilidade y a la delegada territorial de la Xunta de Galicia, con el objetivo de poner sobre la mesa la situación actual de la red ferroviaria y la urgencia de avanzar hacia un servicio del siglo XXI.
La Consellería confirmó oficialmente la celebración de la reunión para este viernes.
Entre los objetivos del Foro figuran informar a la Xunta de las actividades desarrolladas durante el mes de enero y recabar información sobre las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno gallego para impulsar un ferrocarril moderno y competitivo, en línea con la Declaración Institucional del Foro, respaldada por más de treinta ayuntamientos, numerosas entidades sociales y el Parlamento de Galicia.